Trump vuole separare madri e figli che entrano illegalmente negli Usa

L'amministrazione guidata da Donald Trump sta considerando la proposta di separare donne e bambini che insieme attraversano illegalmente il confine degli Usa col Messico. E' quanto riferito a Reuters dall'Ufficio esecutivo che si occupa dei casi di immigrazione. La proposta è all'esame del Dipartimento alla Sicurezza nazionale degli Usa e ha come scopo quello di scoraggiare l'immigrazione irregolare verso gli Stati Uniti di madri con i propri figli.

Inoltre la Casa Bianca ha in programma l’assunzione di ulteriori 15mila agenti per rafforzare la lotta all'immigrazione irregolare. Lo riporta la Cnn, citando fonti del dipartimento della Sicurezza nazionale.

Nel dettaglio, Trump vuole assumere 10mila agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), l’agenzia federale a cui nelle ultime settimane è stato ordinato di intensificare le operazioni contro gli ingressi irregolari, e altri 5mila agenti del Customs and Border Protection, l’agenzia addetta al controllo dei confini.

L’ultima massiccia ondata di assunzioni nelle due agenzie risale a George W. Bush che assunse 7mila agenti tra il 2006 e il 2009.