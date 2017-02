Brasile, il figlio di Pelé Edinho in carcere dopo la condanna per riciclaggio di denaro

Il figlio del grande calciatore Pelé si è consegnato alla polizia dopo essere stato condannato in appello a a 12 anni e 10 mesi di carcere per riciclaggio di denaro in un'inchiesta sul narcotraffico. Edinho Pelé Santos continua comunque a dichiarare la sua innocenza: "Sono molto frustrato perché sono accusato di riciclaggio di denaro, non ho mai fatto nulla di tutto questo e non vi è alcuna prova" ha detto Edinho.