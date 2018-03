Alle 14 è iniziato lo scrutinio per l'elezione del presidente della Regione Lazio e il rinnovo del consiglio regionale. Gli exit poll di ieri sera (a cura di Opinio Italia per Rai1) davano nel Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) tra il 30 e il 34%, Stefano Parisi (centrodestra) tra il 26 e il 30%, Roberta Lombardi (M5S) tra il 25 e il 29% e Sergio Pirozzi tra il 2 e il 4%. I votanti, in 375 su 378 comuni, sono stati il 66,47% degli aventi diritto.