Banca d'Italia celebra i 200 anni di De Sanctis, primo ministro della Pubblica istruzione dell'Italia unita

Alla Banca d'Italia si celebra domani il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, primo ministro della Pubblica Istruzione dell’Italia Unita. La Cerimonia Opus et labor, letteratura ed economia nel Rinascimento è organizzata dalla Fondazione De Sanctis e dal Comitato De Sanctis 200 anni, in collaborazione con la Banca d’Italia, nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita del primo ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis (1817-1883) filosofo, politico, critico letterario, personalità di spicco dell’epoca risorgimentale e della formazione dello Stato unitario. Dopo i saluti del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, del Vicepresidente del Comitato De Sanctis 200 anni Gianni Letta e del Presidente della Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis, i Professori Massimo Cacciari, Giacomo Marramao e Cesare Mirabelli si confronteranno sul rapporto tra letteratura ed economia in particolare nel Rinascimento ed affronteranno autori come Niccolò Machiavelli e Leon Battista Alberti tra i primi ad affrontare tematiche di economia ed i giudizi critici che su questi autori diede Francesco De Sanctis nella Storia della letteratura italiana. L’attrice Laura Morante interpreterà passi de Il Principe di Machiavelli e de I libri della Famiglia di Alberti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inserito l’iniziativa tra gli Anniversari di Interesse Nazionale.