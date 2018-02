«Per raggiungere gli obiettivi» della Federal Reserve su inflazione e occupazione «la cosa migliore saranno ulteriori rialzi graduali dei tassi». Lo ha sottolineato il nuovo presidente della banca centrale Usa Jerome Powell nella sua prima audizione al Comitato Servizi Finanziari della Camera dei rappresentanti. Powell si è anche detto ottimista riguardo l’outlook dell’economia americana osservando che «se molti fattori condizionano le prospettive economiche, alcuni dei venti contrari che l’economia statunitense ha dovuto affrontare negli anni precedenti si sono trasformati in vento favorevole». «In particolare - ha aggiunto - la politica fiscale ha aumentato la sua funzione di stimolo e la domanda estera per le esportazioni statunitensi è su una traiettoria più stabile». Powell ha confermato come la Fed «continuerà a cercare un equilibrio» tra l’inflazione di un’inflazione persistentemente bassa fino all’obiettivo della Fed e «l’evitare un’economia surriscaldata».