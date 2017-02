Cambiano le fasce di reperibilità per malattia: almeno 7 ore per tutti

Almeno sette ore di reperibilità per tutti. Nel pubblico come nel privato. Il presidente dell'Inps Tito Boeri nel corso di un convegno alla Camera dei deputati ha spiegato l'ipotesi allo studio dell'istituto di previdenza.

Le fasce di reperibilità per malattia saranno "armonizzate ed estese: almeno 7 ore per tutti" i lavoratori, pubblici e privati, ha detto Boeri, spiegando che "l'armonizzazione e l'estensione servono a svolgere i controlli in modo efficiente, a ridurre le spese e a gestire al meglio i nostri medici".