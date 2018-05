Chi finanzia il terrore

C’è una menzogna che, con pazienza, bisogna smontare: «l’Iran finanzia il terrore». È una frase dettata a Donald Trump e da lui ossessivamente ripetuta, prontamente raccolta dalla narrazione occidentalista – specialmente dalla destra destrolla – ma che i fatti possono candidamente smentire. L’Iran, e cioè la Persia – una schiatta non propriamente wahabita – è l’unica sovranità del Medio Oriente militarmente impegnata a scovare i terroristi dell’Isis, a ucciderli e farne piazza pulita.

Ciò accade per esempio in Siria – con i suoi volontari – dove è l’Iran a stare al fianco dei russi nella liberazione di Palmira, e sono i guerrieri musulmani al seguito di Qassem Souleimani, un magnifico generale iraniano, a restituire le chiese e i conventi di Maalula ai cristiani di Damasco strappandole ai terroristi finanziati da i Saud (alleati degli Usa e dunque compari anche dell’Italia atlantista). Basterebbe chiedere alla Chiesa di Siria. E così sapere la verità. E sarebbe giusto chiedere anche alla Chiesa di Teheran. E così scoprire che c’è Cristo in Iran. Proibito, invece, presso i Saud (alleati degli Usa e dunque compari dell’Italia destrolla, quella delle Trump-Truppen).