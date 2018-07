Su Twitter è stato postato pochissimi minuti fa ma il nuovissimo trailer di “Animali Fantastici e dove Trovarli - I crimini di Grindelwald” veleggia già verso i 20mila retweet. Grandi novità: Silente non insegna Trasfigurazione (come già aveva annunciato Jude Law in una recente intervista) ma Difesa contro le Arti Oscure. E ciò che Newt Scamander teme di più è un lavoro d’ufficio: per lui, il molliccio si trasforma in una scrivania! E, udite udite: conosceremo Nicolas Flamel! (Per i non potteriani: un personaggio storico realmente esistito che nel primo libro di Harry Potter viene descritto come l’unico che abbia fabbricato la Pietra Filosofale).