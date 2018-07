I segreti di Adrian, la serie di Celentano

Adrian la graphic novel ad episodi con Adriano Celentano arriva in TV nella primavera del 2019. L'appuntamento è su Canale 5. Ad alimentare la speranza dell'approdo del mega progetto sul piccolo schermo, è la messa in onda di mini- promo di pochi minuti che la stessa rete leader Mediaset sta trasmettendo nell'attuale mese di luglio.

L'annuncio è stato fatto alla presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2018-2019. È stato specificato che il ritardo dovuto all'approdo in tv della serie animata di Adriano Celentano è conseguenza di una ragione ben precisa: Mediaset ne ha chiesto lo slittamento della messa in onda già prevista per il 2017 per trasmetterla in una sola stagione e non spezzarla in due parti. Il fine è di offrire un prodotto completo ai telespettatori di Canale 5 che aspettano da anni l'arrivo di un progetto che si prevede mastodontico.

In effetti la serie animata è in fase di realizzazione da anni. La si è definita il «progetto della vita di Adriano», perciò c'è bisogno di una confezione che deve essere perfetta e non frettolosa: questo è stato sottolineato nella serata di presentazione dei palinsesti Mediaset 2018| 2019.

Naturalmente i dettagli non sono del tutto chiari, come sempre accade per i programmi di Celentano. Si sa che gli episodi trasmessi saranno 26 ognuno da 26 minuti e la messa in onda avverrà probabilmente in 13 serate in prime time.

La graphic novel animata nasce da un'idea dello stesso ex Molleggiato, i disegni sono stati affidati a Milo Manara, le musiche sono di Nicola Piovani e la collaborazione ai testi è di Vincenzo Cerami e Alessandro Baricco. La storia è ambientata in un possibile futuro caratterizzato da un regime monopolista e dittatoriale, con il protagonista, una sorta di alter ego di Celentano, in fuga da un carcere.

Nelle intenzioni dovrà essere un progetto di grande rilievo punteggiato, in tutti gli episodi, dalle tematiche da sempre più care al protagonista. E tra queste hanno un posto fondamentale quelle ecologiche «predicate» già dagli anni Sessanta quando si concretizzarono nel brano «Il ragazzo della via Gluck». Immaginiamo che il tutto si svolgerà in atmosfere utopistiche alle quali lo stesso Celentano ha sempre guardato con slanci idealistici.

Se queste sono le premesse Adrian dovrebbe essere una «summa» della vita artistica e personale di Celentano, ma dovrebbe anche lanciare un messaggio ad avere più attenzione per la conservazione del pianeta Terra. Dunque tematiche che hanno caratterizzato la stessa vita di Celentano espresse in forma fumettistica: genere amato dall'ex Molleggiato che lo ha inserito, quando possibile, in molti suoi progetti. Adrian è stato custodito nella mente di Celentano da almeno 10 anni e adesso finalmente il progetto o meglio il suo sogno sta per avverarsi.

Ricordiamo che inizialmente la graphic novel era destinata alla piattaforma satellitare. Poi successivamente nel 2012 Adriano Celentano arriva a Mediaset con due puntate speciali di Rock Economy che all'epoca furono molto apprezzate. Le serate evento segnarono anche il ritorno di Celentano sul palcoscenico dopo 18 anni dal suo ultimo concerto. Da allora si è iniziato a lavorare per portare Adrian a Mediaset. I tempi sono stati lunghi. Infatti già lo scorso anno, in occasione della presentazione dei palinsesti della stagione 2017-2018 lo Stato maggiore di Mediaset annunciò la presenza della graphic novel nel palinsesto. Poi, invece, lo slittamento.



Una presenza che adesso sembra reale nella prossima primavera. E, per confermare ai telespettatori che l'attesa sta per finire, si è scelto di mandare in onda, con larghissimo anticipo, dei promo in cui si avvertono i telespettatori dell'imminente evento.