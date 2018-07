Beyoncé e Jay-Z infiammano l'Olimpico. La coppia a Roma tra vip e suite da 15mila euro a notte

Tutti pazzi per Beyoncé. Che infiamma l’Olimpico, dove la famosa cantante si esibisce in un concerto evento insieme a suo marito Jay-Z (dopo una lunga relazione i due si sono sposati nel 2008 e hanno tre figli).

La tappa romana del tour italiano di Beyoncé, dopo lo spettacolo a San Siro dove abbiamo “pizzicato” anche Fedez e la Ferragni, fa registrare numeri da capogiro. Migliaia di persone in coda dalle prima luci dell’alba. Alcuni di loro accampati a terra con teli e ombrelli per evitare colpi di calore. Insomma, per una star come lei si fa di tutto ed il caldo afoso di Roma non diventa nemmeno un nemico.

All’Olimpico arrivano tanti personaggi della televisione. Sulle note di Beyoncé cantano Mara Venier, che da settembre vedremo alla conduzione di “Domenica in” su Rai1; Diana De Bufalo e la prima vincitrice del Grande Fratello Vip, Alessia Macari ed Oliver Kragl (la Macari aveva imitato Beyoncé a “Tale quale show” sorprendendo tutti per bravura ed estensione vocale).

Invece, Caterina Balivo (la bravissima conduttrice di Rai2 che da settembre torna sulla Rete ammiraglia) pubblica sui social una foto all’Olimpico e scrive: «Mia suocera, Mirella, mi ha mandato da sola al concerto di Byoncè,ha detto che aspetta il prossimo. Mi ha promesso che lo vedrà dalle mie “Storie”. Fatelo anche voi».

La cantante americana, tra le più ricche al mondo secondo la rivista “Forbes” ha prenotato una suite presidenziale all’Hilton (il costo si aggira intorno ai 15 mila euro a notte, secondo indiscrezioni). Si tratta di un appartamento di circa 200 metri quadri al settimo piano con una vista mozzafiato su Roma e ogni tipo di confort. La privacy è garantita ai massimi livelli. Infatti non possono accedere gli altri clienti dell’albergo e per arrivare occorre una carta speciale in dotazione dell'albergo che attiva l'ascensore.

Stasera ho visto uno dei concerti più incredibili degli ultimi anni. Complimenti a Beyoncè e Jay Z. #OTRII pic.twitter.com/AJUVr0Vxny — Rudy Zerbi (@RudyZerbi) 8 luglio 2018

Beyoncé è arrivata da Milano con un volo privato, atterrato a Ciampino in tarda notte. Poi l'arrivo a Monte Mario anche se secondo alcuni fan avrebbe dormito in una villa vicino l’Olimpico per depistare tutti.