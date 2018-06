"Italia Sì", ecco dove trasloca Marco Liorni

Tempo di trasloco in Rai per molti conduttori. C’è chi va, chi arriva. Chi si prepara a nuove sfide. Tempo di manovre estive, come si dice dietro le quinte. Tra pochi giorni verranno presentati i nuovi palinsesti e molti conduttori sono già alle prese con l’organizzazione dei programmi che prenderanno il via a settembre.

Rai 1 non rinuncia al sabato pomeriggio, che sarà affidato a Marco Liorni con un format tutto nuovo. L’amatissimo giornalista passa al sabato dopo essere stato per sette anni alla conduzione de “La vita in diretta”, prima con Mara Venier (che tonerà alla sua “Domenica in”) e poi con Francesca Fialdini. Da indiscrezioni sappiamo che il suo nuovo programma si chiamerà “Italia Sì”: ci sarà, dunque, molto spazio alle storie di tutto il nostro Paese. Quelle reali, in giro per le città in un clima di festa. Ma per adesso non ci sono altre notizie, tutto è blindato perché gli autori sono già al lavoro per organizzare la squadra. A Liorni il compito di far compagnia agli italiani per un’intera stagione con la sua elegante conduzione (mai urlata e sempre composta) e con un occhio a quello che accade all’ultim’ora perché il programma dovrebbe essere trasmesso in diretta, come avviene per molte altre produzioni Rai.

Si tratta, insomma, di indiscrezioni che verranno confermate con qualche notizia in più a Milano in occasione della presentazione dei palinsesti tra pochi giorni. Durante l’ultima puntata de "La vita in diretta", che da settembre sarà condotta da Tiberio Timperi, Liorni aveva saluta così il pubblico: “Questo è un ciao, vuole essere un arrivederci. Credo che sia vera quella frase che dice: quando una cosa bella finisce, non bisogna essere tristi perché è finita ma felici perché c’è stata. Sono 7 anni, mando un bacio a Mara Venier e Cristina Parodi”. Tutti erano rimasti col fiato sospeso, ma poi la notizia di un nuovo programma affidato a Liorni ha fatto tirare un sospiro di sollievo a milioni di telespettatori che lo seguono da sempre. Per lui sono stati anni intensi scanditi da tre ore e mezzo di diretta ogni giorno per raccontare con centinaia di ospiti l’Italia in lungo e largo spaziando dalla cronaca, all’attualità. Passando anche per il gossip. Liorni ha superato brillantemente la prova del fuoco da quello studio di via Teulada dove tutti i grandi della televisione sono passati. E, appunto, sono stati promossi. Anche per lui è stato così.