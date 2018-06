Disastro Balalaika, il programma viene "sospeso". E scoppia il caso Maxi Lopez

"Balalaika", il programma di approfondimento sui Mondiali di calcio in Russia, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, va in pausa durante i Mondiali. A dare la mazzata finale è stato il direttore di Sport Mediaset, Alberto Brandi, che ha volutamente messo in difficoltà Maxi Lopez non sulla sua professione, ma sulla vita privata. "Gossip alla Alfonso Signorini" che i social hanno liquidato come "inopportuno e volgare".

Balalaika è stato “sospeso”. È a dir poco originale che la trasmissione di punta di Canale 5, quella su cui Piersilvio Berlusconi ha investito di più, quella che Alessia Marcuzzi, Barbara d’Urso, Belen Rodriguez e Ilary Blasi si sono contese per mesi, vada in pausa per 6 giorni. Bontà loro, tornerà il 30 giugno e si chiamerà “Balalaika verso la finale”. Tuttavia, l’accozzaglia non ci mancherà anche perché ieri sera la banda capitanata da Ilary Blasi (l’unica a salvarsi fatta eccezione per gli outfit) si è congedata con fuochi d’artificio di battute fuori luogo, mezzi litigi in studio, cognomi di calciatori storpiati, frecciatine da resa dei conti.

Insomma, un bel clima. Non solo: il programma è riuscito nell’impresa di riabilitare Maxi Lopez, il calciatore ex marito di Wanda Nara, per la prima (e ultima) volta ospite di una trasmissione Mediaset. E’ stato bombardato di spiritosaggini a buon mercato sull’ex moglie e l’ex amico: si è capito subito che lo avevano invitato per creare il momento trash. Alla luce della sconfitta dell’Argentina con la Croazia (3-0) le prime domande sono state per Maxi Lopez: “Secondo te ci sarebbe stato posto per il capocannoniere della serie A?” e quello pacato: “Mah, l’Argentina ha tanti attaccanti forti, Higuain, Dybala, Aguero…” e la Gialappa's Band: “Ma per contratto che il nome di Icardi non lo puoi dire?!”, sorriso tirato ed espressione di uno che malediva il giorno in cui aveva accettato l’invito. Nicola Savino (che credendo di non essere inquadrato aveva ordinato a Lady Totti di avvicinarsi): “Se vogliamo buttarla in rissa alle 10.10”, la Blasi: “Boni Gialappi che la serata è lunga” e Abatantuono: “E vi meravigliate che non sia mai venuto in televisione? Aveva previsto tutto”. Il programma si trascina tra un servizio di calcio e una gag, tra un tiro al piccione contro Messi (“sente il peso di 45 milioni di argentini”… e ci credo!) e un balletto, tra un peana per il convitato di pietra Icardi e la super ospite Michelle Hunziker (che non ha salutato Belen). Come fossimo al luna park e ubriachi saltassimo da un’attrazione all’altra. Di palla (da calcio) in frasca. Ieri hanno avuto il buon gusto di levare il gioco delle matrioske e le esibizioni di “Italia contro il resto del mondo”, ma hanno avuto il cattivo gusto di continuare a stordire i telespettatori con suoni, colori e musica.

Grande protagonista dell’ultima puntata è stato il direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi ha fatto rimpiangere il silenzio delle prime puntate (misurate invece Giorgia Rossi e Monica Bertini seppur paralizzata in un sorriso). Durante l’analisi della partita precisa e puntuale come il gioco di Messi e Co., Brandi ha fatto lo scoop: “Mi è arrivata la notizia che Aguero a una domanda su Sampaoli ha risposto dica quello che vuole e se n’è andato stizzito. La dice lunga sul clima all’interno della squadra”, i presenti hanno commentato e Nicola Savino: “Ilary anche tu avrai vissuto momenti del genere a casa, ne sai qualcosa… ecco fa spallucce” e quella prontamente: “No, non faccio spallucce, faccio spalletti”. Una sassata all’incrocio dei pali. In tutto questo Belen Rodriguez, definita “compagna di viaggio”, è stata inquadrata un paio di volte e si è notata un’insistenza maligna della telecamera sulle labbra bozzute. L’argentina, bacchettata da Maurizio Costanzo per le sue esternazioni sui guadagni (“poco carino ed elegante dire che può permettersi il lusso di non lavorare”), è il “soprammobile” più costoso della storia della tv: non una bella statuina di ceramica di Capodimonte, ma un vaso Ming considerato il cachet preso per “Balalaika”.

Ieri la Rodriguez, provata dal gossip, ha ingaggiato un corpo a corpo con Alberto Brandi. Verso fine serata, il direttore ha fatto una “d’Urso intervista” a Maxi Lopez che ha mandato su tutte le furie i social: “inopportuna e degna di Alfonso Signorini”, “Maxi Lopez un signore, al posto suo me ne sarei andato”, “accanimento di Brandi che sta facendo una figura vergognosa” sono stati i commenti più gettonati su Twitter e Facebook. Brandi parte con la polpetta avvelenata: “Vorrei fare 3-4 domande a Maxi Lopez ringraziandolo per la sua prima partecipazione televisiva. Mi spieghi perché in Argentina tra te e Icardi sceglierebbero te per la Nazionale?”, Maxi Lopez, lavorato ai fianchi per tutta la sera, mantiene la calma: “Io non c’entro niente con la Nazionale. Tanta gente è rimasta a casa, anche il mio amico Tevez”. Ed ecco che partono le domande buone per “Chi” e “Diva e Donna”: “Quando hai parlato con Icardi l’ultima volta? Due, tre, quattro anni fa?”, silenzio imbarazzante e Lopez: “Forse quando giocavamo nella Sampdoria…”, “Ma tu vorresti riparlargli?”, “Sono a posto così” e di nuovo: “Non hai niente da dirgli?”, “Io sono a posto con il cambio, io mi sono tenuto il mio, lui si è tenuto quello e sono a postissimo così”.

Il gelo in studio ha ghiacciato la Gialappa’s e le telecamere, si sentono i primi borbotti, ma il direttore incalza feroce: “Secondo te ha fatto bene a scegliere Wanda come procuratrice?”, quello stufo si guarda intorno e replica signorile: “Mah, è una scelta molto personale, mi era capitata una cosa simile qualche anno fa, ma io ho sempre preferito tenere separate famiglia e lavoro. Ho voluto uno specialista per i miei affari”.

In sottofondo, non inquadrata, si sente Belen protestare: “Ma va… ma dai… che domande sono” e quando l’immagine si allarga, l’argentina è sprofondata nella poltrona ed è visibilmente seccata tanto da non parlare con Abatantuono, mentre sul maxi schermo c’è una foto sexy della fidanzata di Maxi Lopez. Si mesta e si gira il coltello nel becerume. “L’ultima domanda è quella che ti metterà maggiormente in difficoltà” avvisa Brandi orgoglioso delle domande che si era preparato, Abatantuono: “Ammazza” e la Rodriguez: “Ma mandalo a quel paese! Ma perché fate così?”, il giornalista tira dritto: “Daniela Christansson è la donna della tua vita?”, Maxi Lopez non ne può più: “Dopo 4 anni ci trovami bene insieme, ma c’è tempo, c’è tempo per dire che è la donna della mia vita”. Brandi aggiunge altri pruriginosi particolari, ma con quest’inciucio-intervista ha dato il colpo di grazia a “Balalaika”. Un franco tiratore.