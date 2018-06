Temptation Island, una delle fidanzate in lacrime nella promo

"Temptation Island" annuncia la quarta coppia che prenderà parte al programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 a partire dal prossimo 4 luglio. Raffaella Giudice e Andrea Celentano hanno deciso di mettersi in gioco e sicuramente non annoieranno il pubblico. Andrea è molto sicuro di sé e del suo fascino: "Sto con Raffaella da quasi sette anni e dopo tutto questo tempo voglio avere la certezza che non si tratti solo di abitudine". Parole e lacrime da donna innamorata persa per Raffaella: "Per me lui è un angelo, il fidanzato perfetto quindi se mi dovesse deludere mi cadrebbe il mondo addosso". All'appello mancano le ultime due coppie e poi sarà nuovamente l'isola delle tentazioni.