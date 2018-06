Amici 17, Geppi Cucciari fa commuovere Maria De Filippi. Ecco cosa è successo

Il silenzio di Maria De Filippi è cosa storica. La conduttrice parla poco, osserva molto, giudica il minimo stretto indispensabile e quando interviene è per mettere la pietra tombale su una vicenda sgradevole. Timida e riservata, è una donna molto intelligente e preparata che ha deciso di fare programmi di diverso genere, trash compreso. Raramente si lascia andare e ogni volta che lo fa è come se bucasse la sua corazza. Ieri sera, durante la finale di “Amici17”, Geppi Cucciari l’ha intervistata sul serio e la Regina di Mediaset ha inaspettatamente ceduto: “Mia madre è stata una figura importantissima nella mia vita e non c’è momento in cui non ci pensi, almeno una volta al giorno (la madre è scomparsa nel 2016, nda)”. La voce era incrinata dal pianto e il magone stava per giocarle un brutto scherzo in diretta, ma si è ripresa e si è difesa con una battuta: “Ma sei str***za, che domande!”. La comica sarda le ha poi chiesto: “Maria, il momento più bello di quest’edizione?” e la De Filippi con dolcezza: “Questo”, “Perché ti sei aperta un po’ vero?”, “Sì”.