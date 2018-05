Temptation Island Vip e il ritorno di Simona Ventura

Simona Ventura, sarà la prima conduttrice del reality “Temptation Island Vip”. L’anticipazione è di LiberoQuotidiano che sottolinea anche come la commissaria esterna di “Amici17” abbia instaurato un rapporto di fiducia e stima con la moglie di Costanzo. Sono anni che il pubblico spinge per un ritorno di SuperSimo alla guida di un reality show e a realizzare il sogno è la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. “Temptation Island Vip” dovrebbe durare 4 puntate e andrà in onda a settembre, poco dopo la fine della versione classica di “Temptation Island”, prevista a fine giugno con la conduzione di Filippo Bisciglia.