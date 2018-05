A "Ballando con le stelle" Nathalie Guetta tra i sei finalisti. E scoppia il panico

Otto coppie in gara per contendersi la finale di "Ballando con le stelle", due eliminazioni (Massimiliano Morra e Akash) e poi, a sorpresa, la rimonta (regalata) dell'attrice-ballerina Nathalie Guetta che va dritta in finale e scatena un'accesa polemica tra concorrenti, giuria e opinionisti.

La conduttrice del dance-show Milly Carlucci apre la sala delle stelle e dà il via allo spettacolo di Rai 1. Scende in pista il paso doble di Akash e Veera Kinnunen. Paolo Belli tira subito fuori le polemiche esplose nel corso della settimane contro il modello indiano: "Non meriteristi la finale". Lui ribatte: "Se sono arrivato fin qui vuol dire che non è vero". "Un passo indietro" attacca la giurata Selvaggia Lucarelli dopo la performance. Anche per la giurata esperta di ballo Carolyn Smith Akash non ha dato il massimo per colpa delle gambe. La coppia non è sufficiente né per la Lucarelli (4) né per Guillermo Mariotto (5).

Tocca a Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. La maestra l'ha "picchiato" tutta la settimana per insegnargli il Cha Cha Cha. L'esibizione parte bene ma finisce male. L'esperta dà 8 ma gli rimprovera il tacco. È insufficiente solo per Ivan Zazzaroni ma il resto dei colleghi concorda che la coppia può far meglio. "Ti sei dato da fare moltissimo e sei diventato un esempio: se ti impegni ce la puoi fare" dice l'opinionista Sandro Mayer elogiando il carisma e il carattere dell'attore di Montalbano. Per la psicologa Roberta Bruzzone è ammirevole la sua determinazione: "Non è venuto qui ad asciugare gli scogli ma a vincere. E andrà in finale".

Non convince l'esibizione della coppia-bomba Giaro Giarratana-Lucrezia Lando. Il valzer "new age" è fuori tempo: per questo motivo a malincuore la Smith alza un 6. Ci pensano le palette della Lucarelli (8) e di Mariotto (9) a risollevare i ragazzi. A sorpresa anche l'appello del blogger che chiede al pubblico e ai social di votarlo.

Ballano Gessica Notaro e Stefano Oradei e il freestyle lento è un'emozione unica. La giurata esperta Carolyn Smith si arrabbia per i piedi ma per il resto la performance è ottima. La miss sfregiata dall'acido è diventata una star e non per la sua storia personale e di dolore ma perché balla bene. Lo conferma la giuria, lo ribadisce la psicologa Roberta Bruzzone. La modella ringrazia il programma di Rai 1 dove è stata accolta ma trattata senza alcun favoritismo. Piovono 8 e 9.

La giuria con loro è molto esigente, cosa ne pensate dell'esibizione di @GessicaNotaro e @StefanoOradei?

Per loro CODICE 0⃣4⃣#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZyKKkGZXkb — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) 5 maggio 2018

Bentornati Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina. Il surfista è di nuovo finalmente in forma sulla pista di Rai 1 dopo l'incidente sullo snowboard. Lui vorrebbe parlare solo di ballo ma la sua storia d'amore con la maestra interessa di più. Per l'esibizione la giuria alza solo 8 e 9.

Quando tocca a Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale esplode la polemica sul voto. L'attrice di Don Matteo non sa ballare e finora l'hanno premiata il pubblico e i social. L'esibizione è insufficiente ma il direttore Sandro Mayer la difende: "È una grande donna di spettacolo". "Non la votate più" è l'appello della giurata Lucarelli. "È la prima volta in 11 anni che la giuria chiede al pubblico di non votare un concorrente" sottolinea Zazzaroni. La giuria alza 1 e 0. "Capisco che non sappia ballare ma a una persona che tiene la scena così non si può dare zero" interviene di nuovo Mayer. Ribatte feroce la blogger: "Si può, alla penultima puntata si può". Ma la polemica dai toni più accesi è dietro l'angolo e scoppia poco dopo, al momento della classifica e della spartizioni dei tesoretti.

Scendono in pista Massimiliano Morra e Sara Di Vaira. Durante la settimana la coppia che, fra alti e bassi, è arrivata in semifinale ha fatto "campagna elettorale" per essere votata il più possibile dal pubblico. La performance però viene duramente bocciata dalla giuria, troppi errori. Una serata no per l'attore.

Chiude il valzer bello ed elegante di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. La same sex dance del costumista che ha fatto tanto scalpore alla fine ha conquistato la giuria intera. "Siete una coppia di fatto e di fatti - dice la Lucarelli - nonostante Ciacci sia un paraculo e a tratti teatrale ha saputo cavalcare l'onda perché è bravo". Il direttore Mayer ringrazia la vera star, il maestro Todaro che col suo allievo ha stretto una grande e forte amicizia. Solo 8 e 9.

La classifica

Al primo posto Gessica Notaro con Stefano Oradei, all'ultimo Nathalie Guetta con Simone Di Pasquale. Il tesoretto social va a Giovanni Ciacci e Simone Todaro che volano al secondo posto. Il tesoretto dell'esibizione di Ivana Trump con l'ex Rossano Rubicondi, ballerini per una notte e apprezzatissimi dalla giuria ("Finalmente ha scoperto di avere un talento" ironizza la Lucarelli) va a sorpresa a Nathalie Guetta che, così, scala la classifica e sale al secondo posto. Esplode la polemica: Selvaggia Lucarelli attacca il direttore che ha premiato l'attrice di don Matteo: "Finora potevo capirlo ma adesso, in finale, chissenefrega dello spettacolo". Lui concorda ma la sua decisione è insindacabile. E la Guetta, che sa di non saper ballare ma che finora ha fatto divertire e si è divertita, accetta e torna in gioco. Inutile anche la polemica della maestra Alessandra Tripoli contrariata del "premio" che spara direttamente alla finalissima chi non sa ballare, mentre lei dovrà col suo allievo Cesare Bocci dovrà sudarsi il posto alla spareggio.

Direttamente in finale fra due settimane (il 19 maggio) per contendersi la Coppa di "Ballando con le stelle" Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Allo spareggio finale Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina che decidono di sfidare Massimiliano Morra e Sara Di Vaira: tango contro freestyle lento e il pubblico premia il surfista. La seconda sfida è tra Cesare Bocci e Alessandra Tripoli contro Akash e Veera Kinnunen. Il televoto manda a casa il modello indiano.