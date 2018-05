Sfuriata, lacrime e punizioni: il Grande Fratello fa boom di ascolti

Vittoria storica per il Grande Fratello 15 su "Il Commissario Montalbano". Il reality show condotto da Barbara d’Urso (dalla prossima settimana andrà in onda di martedì, nda) ha superato nello share la fiction di RaiUno. I rimproveri della conduttrice dopo gli episodi di bullismo e violenza verbale contro Aida Nizar e i provvedimenti disciplinari (una squalifica e due nomination dirette senza votazione) hanno raccolto davanti allo schermo 4.766.000 telespettatori per il 27,2% di share. Montalbano ha confermato il suo zoccolo duro di 6.054.000 per il 25,2% di share. La scorsa settimana il GF si era fermato a 3.479.000 spettatori e il 20,9% di share. Un vero e proprio boom per il reality di Canale 5, ma a che prezzo?