Suor Cristina meglio della parata di super ospiti, "Ballando con le stelle" supera "Amici"

"Ballando con le Stelle" vince la sfida del sabato sera contro "Amici 17". Milly Carlucci, spalleggiata da Suor Cristina, si aggiudica la serata del 28 aprile con 3.718.000 telespettatori per il 20,79% di share e anteprima al 18,5%, mentre “Ballando, tutti in pista” ha catturato l’attenzione di 4.209.000 spettatori. "Amici 17" si ferma al 19,5% di share e 3.568.000 telespettatori. I dati Auditel hanno risentito anche dell'anticipo del sabato Inter-Juventus, partita fondamentale nella lotta scudetto. Tuttavia, la sconfitta del talent show di Maria De Filippi non è sorprendente: il programma non ha una identità precisa e i numerosi ospiti vip (tutti artisti di primissimo livello) fagocitano le capacità in erba degli allievi della scuola.