Il crollo di Carlo Conti, "La Corrida" perde un milione telespettatori

Battuta d'arresto per "La Corrida" di Carlo Conti in onda venerdì sera su RaiUno. La seconda puntata ha subìto una battuta d'arresto in termini di ascolti perdendo poco più di 1 milione di telespettatori. Il programma dei “dilettanti allo sbaraglio” era apparso ingessato come il busto di Conti, una ripetizione dell’originale di Corrado senza impronta del conduttore. Nella seconda puntata non sono stati apportati dei correttivi e inevitabilmente l’Auditel ne ha risentito. Dai 6 milioni del debutto la trasmissione è crollata a 5 milioni di telespettatori per il 23,5% di share, 4 punti in meno della prima puntata. Il tutto senza concorrenza.