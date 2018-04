Amici 17, trionfa Irama e salva Einar. Ermal Meta fa a pezzi Biondo

La terza puntata di "Amici 17" è infinita ma più ordinata delle due puntate precedenti. Maria De Filippi schiera un parterre da fare invidia alla notte degli Oscar: Diego Armando Maradona, Rita Pavone, Francesco Gabbani, Bebe Vio, Belen Rodriguez, Loredana Bertè. Vince la serata Irama che salva l’amico Einar. Nessun allievo eliminato. Polemiche per l’autotune di Biondo, per Ermal Meta e Heather Parisi: “È doping”.

"Lo schiaffo"

Maria De Filippi (indecisa sull’outfit, ha scelto pantalone da ginnastica e camicia bianca con tacchi alti) un po’ per superstizione, un po’ perché ha visto i dati Auditel, dopo Francesco Totti entra mano nella mano con Diego Armando Maradona (per coerenza, le prossime puntate, Queen Mary deve entrare con Messi e Cristiano Ronaldo). Un bello schiaffo a Barbara d’Urso che domani a “Domenica Live” si deve accontentare di Diego jr. con il neonato nipote del campione. Tutta la commissione si alza in piedi ad applaudirlo tranne l’ex fidanzata Heather Parisi. Il Pibe de oro omaggia subito la città che l’ama più di ogni altra cosa e nonostante tutto: “Sembra di stare a Napoli”. Maradona è ridotto al ruolo di valletto di Maria e spiega che ci vuole forza per riprendersi da un infortunio: “I giornali dicevano che non avrei giocato più e io invece sono tornato a giocare” e fa il famigerato gesto dell’ombrello, lo stesso che fece nei confronti di Equitalia quando fu ospite da Fabio Fazio. Aveva paura di non essere chiaro.

“Grey’s Anatomy”

La ballerina Valentina si è stirata la scorsa puntata e la permanenza nel talent show è a rischio. La crudele Maria scioglie la riserva collegandosi in diretta con lo specialista, dottor Stefano Lovati, che dà il verdetto: “Può rimanere in gara, c’è un rischio ricaduta ma lo abbiamo valutato minimo” e Valentina: “sì c**o. Era quello che volevo sentimmi di’”. Diego Armando Maradona sta già pensando al buffet post puntata.

"Bianchi e Blu"

Subito spazio alle polemiche e allo sterminato stuolo di ospiti vip (tra Amici e Ballando con le Stelle sarebbe impossibile allestire un altro show con vip il sabato sera). La 1° fase prevede il duetto della squadra bianca con Rita Pavone. Passano tutti tranne Zic che ingaggia la solita lite con il professor Di Francesco. Alla fine canta (grazie al regolamento ‘famo come ci pare’), Di Francesco non è contento, ma Zic forza il blocco, va in 2° fase e gli dice pure: “Non ti sei spiegato bene”. Non ne riconosce l’autorevolezza e scivola in un atteggiamento di sfida odioso molto vicino a quelli dei recenti episodi di cronaca.

“Autografi e calcetto”

I Blu duettano con Loredana Bertè, ma il meglio viene dopo quando a Maradona ricorda: “Mi ha voluto fortemente quando ha vinto lo scudetto”. Sarà per questo che i capelli della istrionica cantante sono azzurro Napoli. Poi la Bertè saluta Heather: “Lo sai quanto ti voglio bene”. Scoop: abbiamo trovato qualcuno affezionato alla Parisi. Bryan si esibisce sulle note di “Cicale”, l’intento è di dimostrare che si può interpretare con la danza classica ma Heather Parisi: “Io ho avuto un’infanzia terribile ma a parole non l’ho raccontata a nessuno. Le emozioni usale sul palco. Non so se è una parodia, ma “Cicale” appartiene al pubblico non a me. Forse la scorsa settimana sei stato consigliato male da qualcuno…”, ma Bryan: “Volevo farle un omaggio così l’Italia si ricorda chi è lei” e la De Filippi lo corregge: “Non c’è bisogno, gli italiani lo sanno chi è”.

“C’è fotografia per te”

Oltre al momento tradizionale di lacrime (a secco) e sorprese, quel diavolo di Maria ha scovato un’altra novità: le foto in bianco e nero di persone normali con una storia straordinaria. La prima foto-notizia è quella di Elisa, la donna che prima di morire ha lasciato 18 lettere per ogni compleanno della figlia appena nata. Giulia Michelini legge una lettera, Irama canta e il sempre lucido Ermal Meta: “Puoi anche sbagliare mira ma il bersaglio lo colpisci comunque”. Ovvero: non hai cantato bene ma hai suscitato emozione.

“Buddha in fila indiana”

Amici 17 è uno slalom tra ospiti e super ospiti, maestri e super commissari. Tutti in fila come in autostrada in un weekend da bollino nero. E’ il turno del duetto con Francesco Gabbani, poi c’è la comparata di ballo tra Luca e Bryan. Per l’americana: “L’arte non è una. Luca è bravissimo, ma non vuol dire che Bryan non lo sia. Stai crescendo Luca, continua così, complimenti. A Bryan dico che è la prima volta che mi piace, bravissimo”, per la maestra Alessandra non sono paragonabili, poi scatta puntuale come un orologio svizzero la polemica: “Heather dimmi una cosa perché qui denigri la danza classica?” e la ballerina: “Non è vero, vengo dalla danza classica. Sei in malafede”. Luca vince la sfida e la Parisi: “E vai!”. Simona Ventura fa la buonista: “Qui non dovete essere contro, ma dovete inglobare. Uno stile non esclude l’altro. Open mind, Alessandra, open your mind” e la Parisi le stringe la mano.

“Il fusibile”

Canta di nuovo (con Emma) quella forza della natura che è Loredana Bertè. Regala uno show nello show: tira fuori dal marsupio una foto di Maradona e una penna: “Non posso andare via senza farmi fare l’autografo da Diego. E’ per un amico di Milano che altrimenti non mi rivolge più la parola. Diego, per te sono sempre libera quando mi rivuoi sono disponibile, sei nel mio cuore. Ma lo sai Maria che abbiamo giocato a calcetto a casa mia sotto la sua gigantografia?”. Maradona, ovvero il “Mago dell’Irpef” come l’ha soprannominato Geppy Cucciari, stava dormendo e si sveglia quel tanto che basta per firmare.

“Il guardiano delle orecchie”

Biondo è stonato e allora che fa? Canta con l’autotune, un regolatore di intonazione. Ermal Meta non la manda giù: “L’autotune è un doping, non dovrebbe essere consentita dal vivo. Questo è un live non dovrebbe essere E’ come uno che salta in alto e si mette le molle. Invece di darti un aiutino, studia di più. E’ una gara, non è corretto”. Il pubblico bercia: “Sei bellissimo” e il vincitore di Sanremo: “Sì è bellissimo, ma non è una gara di bellezza. Si presenta come un cantante, non come un modello”. Simona Ventura è di altro parere: “Merita di essere al Serale” e Meta: la incenerisce: “Vi capite perché avete un’affinità cromatica”, peggio va a Rudy Zerbi: “Anche a te urlano sei bellissimo ai concerti” e quello: “Infatti mi incazzo tutte le volte. La bella musica va ascoltata a occhi chiusi”. Chi ha ascoltato a orecchie spente è Dieguito, mezzo imbalsamato e con la lingua impastata. Interviene e biascica qualcosa in qualche lingua antica. Non si capisce cosa vuol dire. Ma la cosa grave è che non lo comprende neppure la De Filippi. Restiamo nel dubbio. A levarci dall’imbarazzo ci pensa Biondo paragonandosi a Ghali e Ermal Meta: “Mi pare che ci sia un po’ di differenza tra te e Ghali. Inoltre, lui non era in gara”.

“La tabaccaia”

Di nuovo una foto-notizia, è quella di Mac un vecchio che ha lasciato una lettera invitando ad andare oltre le apparenze: “Aprite gli occhi”. Marco Bocci interpreta il testo e Einar canta. Alla fine lo attende una sorpresa: il nonno lo saluta e si complimenta in un video inviato da Cuba. Come è arrivato ad “Amici”? Lo rivela MDF: “Un colpo di c**o pazzesco. Ho l’ufficio sopra un tabaccaio e la moglie del tabaccaio è dello stesso paesino di tuo nonno. Il giovane ha gli occhi rossi, ma i condotti lacrimali un po’ secchini. Ermal Meta lo abbraccia e si fa perdonare quella camicia che pare un cuscino da divano. A seguire Einar e Zic fanno la prova proibitiva e sono più bravi di Valentina.

“Ballando con le Stelle”

MDF si rivolge a Maradona: “Ballavi la cumbia colombiana”, “Ero io?” risponde quello bollito e la Queen dimostra di non essere Queen per caso: “Hai fatto la cumbia anche a Ballando con le Stelle”. Nomina il nemico come per esorcizzarlo: non ho paura. E poi gli dice: “Non devi fare niente, stai solo seduto e ti omaggio con la cumbia colombiana”. Il regalo è Belen Rodriguez che si esibisce con il mito. L’argentina è più emozionata di conoscere Maradona che di rivedere Fabrizio Corona: “Per me è come il Papa. Grazie Maria, mi hai fatto il regalo più grande della mia vita, per noi argentini lui è tutto. Lo ringrazieremo sempre. Sono emozionatissima” e la De Filippi svela un retroscena: “L’abbiamo chiamata ieri sera alle 11 e ha detto sì. Non era una cosa così scontata”.

“La danza è poesia”

Verso mezzanotte e dieci cominciamo a sentirci stanchi, nemmeno avessimo fatto tutte le coreografie di Tommassini e Peparini messi insieme. Ma la maratona continua con la 3° fase dove approdano Irama, Biondo e Emma dei Bianchi (squadra blu eliminata in 2° fase). Ermal Meta giudica le performance: “Emma brava, ma Irama ha sempre qualcosa da dire e mi piacciono le persone che hanno qualcosa da dire”. Maria De Filippi tira fuori dall’ombra pure Bebe Vio: “Vogliamo spiegare che la danza è di tutti e nessuno deve porsi limiti, la danza è poesia”. Si esibiscono alcuni ragazzi con disabilità fisica e Paddy Jones, la “vecchia che balla”. Il portavoce Luca lancia un messaggio: “Nella vita tutto è possibile, senza scuse e senza limite”. Maradona ha smaltito lo Xanax, non è più ciucco e applaude. Il vincitore di puntata è Irama detto anche “paranoia”

Eliminazione con correzioni in corsa

Il meccanismo è che non c’è meccanismo: per alcuni allievi è previsto il “cavallo di battaglia”, per altri no e nelle prime due puntate tre allievi sono usciti senza poter dimostrare il loro talento in prima serata. Comunque, Irama vince la puntata e sceglie di salvare Einar (si abbracciano: “Hai spaccato”, “Ti voglio bene”). Il direttore artistico Luca Tommassini salva Valentina. Un’ingiustizia (o un tarocco) verso i più virtuosi. Si passa alle eliminazioni e MDF a Biondo: “Cosa ti aspetti?”, “Compassione”. E invece gli chiedono di cantare ancora.

“Heather hater”

La Parisi lo rimprovera: “Secondo Cristina Aguillera l’autotune ‘It’s for pus***s’ (per fighette). Stai imbrogliando, stai barando, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti fa cantare”. Rudy Zerbi difende il suo pupilo/macchina da soldi: “Detta da una donna è una grandissima stronzata. E’ una cattiveria sconvolgente”. Scatta una nuova rissa in cui ci si infila pure la Ventura che si arruffiana il pubblico. Per Metal: “La canzone era meglio l’altra volta”, per Irama: “Quella frase non è da dire in televisione e non è un messaggio positivo”, mentre Biondo: “Manco ti ascolto (dà del tu alla Parisi,nda). Fai i video su Instagram e mi insulti. Mi hai chiamato haters che significa odiosa e odiare. Non mi girare le spalle, mia figlia è stata minacciata dai tuoi fan per aver detto che non le piacevi. Mi sono sbagliata quando ho detto che le piaceva Biondo, lei intendeva Irama. Maria ma ti rendi conto di come mi sta parlando?! Viva l’umiltà di Emma. Studia, rimboccati le maniche anche per rispetto di chi canta sul serio”. Il giovane romano sbrocca, risponde, fa lo sborone, la De Filippi è preoccupatissima che la Parisi faccia Anna Oxa2 la vendetta e invita Biondo a chiedere scusa. Intanto la Ventura punzecchia Heather: “Troppa salsa di soia ti dà alla testa. Non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano. Tu l’hai attaccato su Instagram”. Si salvano tutti. Straziati dalla fatica vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

“Maraia”

Scherzetto! Non è finita: Maria manda un filmato commemorativo sul coreografo Marco Garofalo scomparso qualche giorno fa e poi volta pagina con Geppy Cucciari relegata a un paio di interventi, di cui uno a fine puntata: “Maraia, Simona e Alessandra si sono vestite con pelle di Gabibbo”. All’una e dieci ci dà la buonanotte la scritta in sovraimpressione (come è educata The Queen) e Rita Pavone che è riuscita a dormire tre ore sul divanetto del camerino. Beata lei.