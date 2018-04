"Amici 17" vince di un soffio, "Ballando con le stelle" resiste

Maria De Filippi voleva vincere a tutti i costi la sfida del sabato sera. Ieri era più agguerrita di uno dei suoi allievi e ha schierato Diego Armando Maradona e Belen Rodriguez, Bebe Vio e Loredana Bertè (le manca Papa Francesco e poi l'album di figurine è pronto). Solo per citarne alcuni. E infatti si aggiudica la sfida Auditel contro Milly Carlucci. "Amici17" è stato visto da 3 milioni e 792 mila spettatori per il 21,6% di share, mentre Ballando con le Stelle di Milly Carlucci si è fermato a 3 milioni 657 mila telespettatori e il 19,7% di share.

Da notare che il talent show di Canale 5 ha beneficiato della chiusura oltre l’una di notte (una prassi che sta prendendo piede a Mediaset invece di essere stroncata sul nascere) quando Ballando era già chiuso. Inoltre, la de Filippi ha invertito la rotta rispetto alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: i ragazzi non sono stati rimessi al centro dello show (se non per le polemiche), ma sono di nuovo marginali. Non tutti, infatti, riescono a dimostrare la propria bravura. Qualcuno canta o balla due-tre volte, qualcun altro sta a guardare per 3 ore. "Amici 17" è sempre più varietà e sempre meno talent, come succedeva nelle edizioni precedenti. Piegato alle ragioni dell’Auditel. Prova ne è che a fine puntata, pasticciando con il regolamento già pasticciato (e modellato in base alle esigenze e ai voleri di Maria la Sanguinaria), sono state “appiccicate” tre esibizioni in più durante la fase dell’eliminazione rompendo il rituale e confondendo ancora di più le idee.