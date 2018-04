Amici 17, scontro social tra Ermal Meta e Rudy Zerbi per l'eliminazione di Daniele

Botta e risposta su Twitter tra Ermal Meta, commissario esterno di Amici17, e Rudy Zerbi, il professore interno, in merito all’eliminazione del ballerino Daniele durante la seconda puntata del talent show di Maria De Filippi.

Il vincitore di Sanremo ha scritto sul social network: “Mi è dispiaciuto veder andar via Daniele senza potersi esibire. Gli insegnanti hanno le loro ragioni, ma staccare un ramoscello senza permettergli di diventare albero è un vero peccato”. Migliaia i like e i ritwit. Tra questi non c’era Rudy Zerbi che dal suo account ufficiale ha replicato: “A tutti noi spiace quando un ragazzo viene eliminato, ma mi sento di ricordare che la commissione interna segue i ragazzi e li vede esibirsi da mesi. Più volte è stato detto che le scelte vengono prese in base all’intero percorso e non solo sulle esibizioni della singola puntata”. A stretto giro, la difesa di Ermal Meta: “Assolutamente d’accordo e non volevo mettere in discussione la vostra professionalità. Era solo un dispiacere personale”.

Daniele ha conquistato il web e gli spettatori con il suo discorso d’addio: “Queste telecamere hanno un potere enorme, non insultate la gente che prova a fare arte. Consigliateli ma non insultateli. Far smettere di fare arte a una persona è come ucciderla. Date consigli e critiche ma non insulti perché non fanno crescere nessuno”.



Quest’anno, il meccanismo eliminatorio ha suscitato molte perplessità nel pubblico spiazzato dalla possibilità di vedere andare a casa anche i vincitori della seconda fase e più allievi in una volta sola, come successo con Daniele e Sephora.