Ciacci travolto dalle polemiche a Ballando con le stelle, ecco la decisione dopo la crisi

Giovanni Ciacci abbandona “Ballando con le Stelle” per le troppe polemiche sulle sue performance “same sex dance” con Raimondo Todaro? Nemmeno per sogno. Dopo aver lanciato il sasso ed essere stato rincuorato da Milly Carlucci e Caterina Balivo, con la quale lavora a “Detto Fatto”, questa mattina sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post: con una canzone di Gigi D’Alessio conferma che stasera sarà regolarmente in pista.

Ecco il testo scelto da Ciacci: “Mai non mollare mai. Se non ce la fai tieni duro e aspetta quel momento prima o poi finché vita avrai. Non mollare mai. Manda avanti il cuore che domani vincerai. Non ho mai dimenticato le porte in faccia ricevute. La risposta era la solita per me. Ci faremo risentire le faremo poi sapere ma il telefono non mi squillava mai. Mai non mollare mai. Se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento prima o poi finché vita avrai. Non mollare mai. Manda avanti il cuore che domani vincerai. Arriveranno gli eroi. Un contratto per sfidare i sogni finalmente l'avrai ma la strada sarà in salita. Non è semplice questa vita. Da una torre cadere non è difficile. Mai non mollare mai. Finché vita avrai, manda avanti il cuore che domani vincerai”.