Ventura, Michelini e Heather Parisi al serale di "Amici". Maria De Filippi rivoluziona il talent

Maria De Filippi torna alle origini per il serale di "Amici" in onda a partire dal 7 aprile. Via i coach e la giuria formata da tre personaggi famosi più una guest star diversa di puntata in puntata. L’ultima edizione del longevo talent show aveva deluso negli ascolti così la De Filippi ha rivisto l’organizzazione del programma: "Vogliamo mettere i talenti di nuovo al centro dell'interesse del pubblico".

Innanzitutto niente più coach o direttori artistici, i ragazzi tornano a gestire da soli le proprie performance anche se potranno contare sull'aiuto dei professori. Saranno sempre divisi in due squadre e ci saranno due commissioni: una interna formata da sei degli otto insegnanti avuti durante l’anno e una esterna con sei grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Queen Mary ha rivelato i primi tre nomi: Simona Ventura (ottima già a Sanremo Young), l’attrice Giulia Michelini e Heather Parisi. Gli altri tre nomi saranno svelati sabato prossimo. Confermato il televoto da casa. Amici17 andrà in onda da sabato 7 aprile e sarà rigorosamente in diretta, niente più registrata che creava l’effetto spoiler. La prima impressione è che la nuova formula sarà un successo.