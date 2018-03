Uomini e Donne, Trono Over da record. E la De Filippi minaccia ex dame e cavalieri

Il Trono Over di “UominieDonne” cresce negli ascolti. L’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi è stata vista da 3.340.000 persone. Roba da prime time. Qual è il segreto di questo successo? Perché gli Over stracciano gli amori del Trono Classico?

Il cuore non ha età ma neppure il business. È quanto è riuscita a dimostrare Maria De Filippi con il Trono Over. Gemma e Giorgio, Ida e Riccardo, Sossio e tutte quelle che passano, si sono guadagnati un posto al sole trasformando il programma in un reality quotidiano e prolungato nel tempo, dura un’intera stagione. Ci sono tutti gli ingredienti: l’amore da matrimonio, l’uomo alfa, la milf mangiauomini, la casalinga morigerata, il maschio in cerca di visibilità, il momento ludico, la polemica, la soap opera. E cosa più importante: l’effetto sorpresa.

Gli autori dell’Isola dei Famosi dovrebbero andare a ripetizioni dalla redazione di “UominieDonne”. Qui non si tratta di vip, ma della narrativa di gente comune capace di far identificare o non identificare il pubblico a casa. Quante volte la signore si sono riviste in Gemma per un amore perduto? Quante invece si sentono orgogliose di non essere come lei? Quanti uomini sono vanitosi come Giorgio o criticano la leggerezza esistenziale di Sossio? E quanti invece sognano di essere lì e incontrare una donna che faccia loro compagnia per gli ultimi anni? Il Trono Over è una cartella con un’ampia gamma di colori. Non arreda casa, ma arreda la vita.

Prendiamo l’ultima puntata, Maria De Filippi ha fatto un “ballon d’essai”. Ha dedicato 15 minuti buoni alla cucina: Domenico voleva dimostrare come si facevano le cime di rapa. Poi ha detto: “Non siamo un programma di cucina”, ma Tina: “Però si potrebbe pensare a uno spazio”. Un’ipotesi che fa seguito a quella riuscitissima della diretta Facebook in cui MDF procura lavoro in maniera molto più efficace di Adecco e company. Se si fosse candidata alle elezioni, oggi non avremmo il problema con chi si deve alleare il M5S. La De Filippi ha difeso Giorgio Manetti dalle affermazioni di Gianni Sperti: “Come mai ti è partita questa cosa con Giorgio?” e l’opinionista, nuovo idolo dei social: “Ho cercato con pazienza di capire. C’è stato un momento in cui le cose non quadravano più. Non si fidanzava, ma faceva il regalo ad Anna in studio. Ora non parla, fa il superiore, bisogna fargli solo i complimenti, altrimenti non ti risponde”. La De Filippi ha insistito: “Ce l’hai per quella frase "sei stata solo sesso per 8 mesi?", io non credo che fosse vero. L’avrà detta in un momento di rabbia. Giorgio spiegaci il tuo significato di amore”. Il Manetti, rincuorato dall’appoggio netto di Maria, pontifica: “Tu sei testimone di tutte le nefandezze che la signora ha detto di me. Mi attacca e mi ricerca continuamente. Vedo un’incongruenza. Sono esploso, mi sono arrabbiato per quella frase. Avevo mezza Italia addosso perché avevo rapporti con lei. In tre anni il mio comportamento è stato chiaro”. Ecco, perché la De Filippi difende l’indifendibile? Per sparigliare i social, per dar spunto di discussione. La domanda più frequente tra il pubblico mariano è “perché Maria lo difende? Mi delude. Sogno il momento in cui dice ‘per me basta così’. Dov’è finita quella Maria?”. Dunque, una fiducia cieca, un vero e proprio atto di fede nei confronti della Sanguinaria. La sua parola è verbo.



Subito dopo la De Filippi ha recuperato terreno tra i suoi adepti sputtanando con fine eleganza gli ex partecipanti: “Non considero nemmeno quello che scrivono sulle pagine Facebook sul fatto che il programma è falso. Il giorno in cui la redazione dovesse decidere di pubblicare i messaggi che arrivano in privato al fianco di quelli che scrivono sui loro social, queste persone farebbero una brutta figura. Vi assicuro, quel giorno farebbero una figuraccia. Ma proprio pessima. Non si può fare però… se lo facessimo... Chiunque non partecipa più, parla male ma ci prega per poter tornare”. Un chiaro avviso: la misura è colma, abbiamo gli screenshot. Inoltre sta dicendo che se vogliono tornare è perché si sono trovati bene e sono stati trattati con ogni riguardo. E implicitamente riconosce di essere pienamente consapevole dell’effetto lucina rossa su dame e cavalieri. Il fantastico mondo di Queen Mary.