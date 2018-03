Scandalo Isola dei Famosi, Nardi privilegiato, Nasti usa il cellulare, Nino Formicola “cazzia” la Gialappa’s

Striscia la Notizia continua la crociata contro Alessia Marcuzzi “la svicolona” come l’ha soprannominata e svela il labiale terrorizzato di Craig Warwick a Domenica Live. Dopo aver sottolineato che, nell’ultima puntata, la Marcuzzi non ha chiesto delucidazioni in merito al pilotaggio delle nomination “denunciato” da Chiara Nasti e Nadia Rinaldi in due audio “rubati”, ha evidenziato come la rimessa in gioco di entrambe (seppur nel ruolo di “vittime sacrificali”) equivalga a non sottoporsi alla macchina della verità di Barbara D’Urso, come promesso pochi giorni fa. Striscia la Notizia ha poi notato che il “prediletto” Filippo Nardi non ha trascorso una settimana da solo sull’“isola che non c’è” visto che era riposatissimo e fresco di bucato acquisendo in questo modo un vantaggio rispetto a tutti gli altri isolani provati da fame e privazioni. Inoltre ha messo l’accento sul fatto che i naufraghi sono a digiuno di riso, ma non di notizie dall’Italia come hanno dimostrato prima Giucas Casella: “Cosa vengo a fare in Italia? Il fumo, lo stress, le str***zate” e poi Nino che ha detto alla Gialappa’s Band: “Non scherzate troppo, altrimenti non insegno più nulla a Francesco” come se sapesse che quei siparietti piacciono al pubblico. Ma soprattutto Striscia la Notizia ha rivelato la grande preoccupazione di Craig Warwick a sottoporsi alla macchina della verità. Domenica scorsa, a Barbara D’Urso, ha accettato di sottoporsi al test, ma subito dopo pensando di non essere inquadrato, ha fatto una smorfia di terrore e detto “oh c***o”. Speriamo che gli angeli lo proteggano.