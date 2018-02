Al Grande Fratello Nip tornano gli ex inquilini

Il Grande Fratello Nip “Non important person” torna su Canale5. I vertici dell’azienda hanno deciso di rilanciare il reality anche nella versione originale, quella degli sconosciuti. I casting sono aperti già da un po’ e il via è previsto per il 16 aprile. Giusto il tempo di riprenderci dalla noia dell’Isola dei Famosi che finisce una settimana prima. Gli autori cercano di evitare il flop e hanno deciso di affiancare a volti non noti in cerca di fama e celebrità, ex concorrenti delle passate edizioni. Lo rivela il settimanale “Chi” nelle pillole di gossip: “Il cast sarà quasi Nip, metà dei concorrenti sarà scelta tra gli ex inquilini che hanno già frequentato la Casa e in parte da veri e propri non famosi”. Al momento non si conoscono i nomi su cui punta Endemol per fare il pieno d’ascolti. Ancora top secret il nome della conduttrice.