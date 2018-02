Cracco, il finto funerale a Masterchef fa infuriare il cuoco

Carlo Cracco non ha gradito il suo funerale. Lo chef, neo sposo, ha lasciato MasterChef per dedicarsi ai suoi ristoranti ma a distanza di tempo polemizza con il programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. La prima puntata del cooking show si è aperta con il siparietto del suo funerale, una messinscena che non gli è piaciuta: “L’ho trovato kitsch e di cattivo gusto – ha affermato Cracco - Anche perché non si è mai fatta una cosa del genere in televisione. Non ho mai visto fare al Festival di Sanremo il funerale al conduttore precedente però è vero che la televisione pur di fare audience è disposta a tutto, a vendere la mamma, la nonna, la suocera, la nuora. A vendere la pelle dell’orso ancora prima di averla cacciata. E quindi anche di fare il funerale a Cracco”.

Quest’anno MasterChef, in onda su SkyUno, ha accolto (non proprio a braccia aperte) la prima chef donna dell’edizione italiana: Antonia Klugmann. La cuoca affianca Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.