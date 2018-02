È morto a 71 anni il produttore televisivo Bibi Ballandi. Noto per le innumerevoli trasmissioni di successo, nella sua carriera ha lavorato con nomi come Adriano Celentano, Fiorello, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Renato Zero. Ballandi, bolognese di nascita, era da tempo malato di tumore, come lui stesso aveva raccontato. "Questa sera il Rosario della sera su Radio Deejay non andrà in onda. Neanche domani. BiBi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore", ha scritto su Twitter Fiorello ricordando la scomparsa dello storico produttore tv.

"Ciao bibi non dimenticherò il tuo buonumore,la tua emilianità i tuoi saggi proverbi e parole. E i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni insieme. so che mi guarderai da lassù mangiando un piatto di tortellini della Lella", è il ricordo su Twitter di Antonella Clerici.

A #unomattina Milly in diretta scopre dai conduttori che il suo produttore #bibiballandi è morto.

Di mare: “scusa Milly ma non potevamo non dirtelo”. pic.twitter.com/3AO84m6Q58 — Luca Dondi (@lucadondi94) 15 febbraio 2018

Milly Carlucci ha appreso in diretta su Uno Mattina della scomparsa di Ballandi.