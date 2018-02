Le Spice Girls tornano insieme dopo 20 anni. È ufficiale: per la girl-band che ha spopolato negli anni '90 è stato trovato un accordo da 50 milioni per una reunion quest'anno, come scrive il Sun. E sul profilo Instagram di Victoria due foto insieme alle altre colleghe, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Halliwell, confermerebbero il grande ritorno dal 2000 quando si separarono, per poi salire di nuovo sul palco durante la tournée del 2007-2008 fino all'ultima esibizione nel 2012, a Londra, per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. "Amo le mie ragazze. Tanti baci, è così eccitante", ha scritto la signora Beckham sul social network raggiungendo 1 milione e mezzo di like.

Nella seconda foto insieme c'è anche il loro ex manager, Simon Fuller, tutti riuniti a casa di Geri a nord di Londra. "Abbiamo goduto di un meraviglioso pomeriggio in cui siamo tornati a ricordare i tempi straordinari che abbiamo passato insieme", hanno dichiarato tramite il loro addetto stampa.

Poi la conferma ufficiale: "Rimaniamo sempre sopraffatte per quanto interesse ci sia nel mondo per le Spice Girls. Il momento ora sembra giusto per esplorare alcune nuove incredibili opportunità insieme", ha dichiarato in una nota la band britannica, fenomeno pop degli anni '90 che ha debuttato con il singolo "Wannabe", nel 1996. Da sempre sono considerate il gruppo femminile con il loro 'girl-power' di maggior successo, con oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Le Spice riceveranno 10 milioni di sterline a testa (circa 11,3 milioni di euro). Nell'accordo però c'è una clausola particolare da rispettare e riguarda la Posh-Spice Victoria che non canterà dal vivo ma solo in playback. Per il quotidiano The Sun i progetti futuri potrebbero riguardare un nuovo show televisivo in Cina e un album di compilation che celebra i loro più grandi successi.