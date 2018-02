A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, Reputation Manager, istituto italiano nell'analisi e misurazione della reputazione online, rende noti i risultati di un’analisi condotta negli ultimi tre mesi per capire cosa si aspetta il pubblico social dal Festival e in particolare l’opinione sui conduttori di questa edizione. Negli ultimi tre mesi sono stati pubblicati già 31.131 commenti sui canali social ufficiali del Festival e su quelli dei tre conduttori.

BAGLIONI AMATO (E CRITICATO)

Capitan Baglioni alla guida di Sanremo 2018 è un protagonista che divide: se da un lato i suoi fan storici lo amano incondizionatamente e aspettano con ansia questa sua edizione del Festival (43%), dall’altro una considerevole fetta di pubblico social (42%) critica decisamente la decisione della RAI di affidargli il timone della kermesse perché lo ritiene troppo conservatore nelle scelte artistiche. Chi elogia il suo stile scrive: “La musica al centro. L'onestà, l'attenzione e l'umiltà che metti in ogni tuo progetto sono già garanzia di uno spettacolo che sarà davvero all'insegna della passione e della professionalità. Classe e pacatezza ti vedranno conducente vincitore su quel palco. Un abbraccio grande, caro Claudio. Noi saremo con te.”

Al contrario chi lo critica punta il dito contro la scarsa selezione di giovani: “Quest’anno ci sono un sacco di nomi “ma esiste ancora” ah ma canta ancora” “ma non era morto questo” ... ci credo metti alla guida uno come Baglioni conservatore delle tradizioni. Non è moderno. Sanremo andrebbe presentato da gente tipo Cattalan la Comello ecc ecc”. A questo proposito una critica illustre è arrivata dalla conduttrice della scorsa edizione Maria De Filippi che ha contestato apertamente la scelta di Baglioni di escludere dal Festival i ragazzi dei talent.

QUANTI COMMENTI (NEGATIVI) PER MICHELLE HUNZIKER

Braccio destro di Baglioni nella conduzione di Sanremo 2018, Michelle Hunziker ha raccolto sul web, almeno finora, solo critiche: il cachet di 400mila euro pattuito per le cinque serate del Festival, nonostante sia una cifra che non arriva neanche alla metà di quella che aveva ricevuto alla sua prima esperienza sanremese con Pippo Baudo, le è costato in termini reputazionali il 61% di commenti negativi. Su Twitter si ironizza: “Finalmente ho capito perché Michelle Hunziker ride sempre: prenderà 400.000€ per condurre Sanremo. Ora è tutto chiaro.”; “La prima brutta notizia del 2018 la Hunziker a Sanremo e la pagano pure!”.

FAVINO PROMOSSO, MA POCO COMMENTATO

Forse il più outsider dei tre conduttori, Pierfrancesco Favino, introdotto dal Festival come il “Banderas italiano”, ha ricevuto in questa fase preliminare solo l’8% dei commenti, che sono però positivi nel 38% dei casi. Già prima che venisse confermato il suo nome c’era chi faceva il tifo per lui: “Favino sarebbe un’ottima scelta. Molto simpatico, poliedrico (canta bene!) e colto. Lui sì che è un bravissimo attore”; “Se sarà davvero Favino sono contenta perché è un bravo attore, anche se non lo conosco mi dà l'impressione che sia una bella persona”.