Il primo day time dell'Isola dei Famosi, condotto (dignitosamente) da Stefano De Martino, ha svelato nuovi particolari su quanto successo tra i naufraghi che sono approdati a Cayos Cochinos già imbestialiti l’uno con l’altro. Al televoto ci sono Marco Ferri e Eva Henger.

Appena arrivati in Honduras, i 17 concorrenti dell’Isola dei Famosi (solo ieri si è aggiunto l’ex pugile amico dei vip Franco Terlizzi) hanno trascorso 3 giorni negli agi di Villa La Palma. Il sensitivo Craig Warwick ha subito avvertito una presenza: “Qui c’è il fantasma di una donna”. In verità, lo hanno più dileggiato che sostenuto. Giucas Casella lo ha guardato scettico, mentre Alessia Mancini e Chiara Nasti hanno avuto uno screzio.

De Martino manda in onda il filmato di Francesca Cipriani che urla e strozza il pilota dell'elicottero terrorizzata all'idea di buttarsi e poi quello della prova del fuoco vinta da Francesco Monte mentre Giucas Casella è il peggiore. Hanno diritto a scegliere i naufraghi da portare sull’isola del peggiore dove non c’è alcunché in dotazione e sull’isola del migliore dove c’è l’acqua.

Il primo ingresso in Palapa corrisponde alle prime nomination palesi dell’Isola e il gruppo si rivela già spaccato e teso. Filippo Nardi nomina Marco Ferri, il figlio dell’ex calciatore dell’Inter che ci rimane malissimo e infatti dirà: “Mi ha sorpreso perché io, Monte, Filippo e Jonathan eravamo un piccolo gruppetto. Mi sarà di lezione”. In verità Marco riceve un plebiscito di voti: Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Eva Henger, Cecilia Capriotti (un fantasma) e Bianca Atzei. Sono alleate e si sono messe d’accordo per non mandare al voto una donna così hanno ripiegato su Marco. Lo nominano anche Nino Formica ("perché recita perfettamente la parte del protagonista dell’Isola dei Famosi") e Franco Terlizzi: "Scusa è il primo nome che mi è venuto in mente".

Si stacca Rosa Perrotta che sceglie Nadia Rinaldi "perché non mi ha mai rivolto la parola, non ha interesse a parlarmi". E lei tuona: “Ma che dici?! Fammi un esempio”. La Rinaldi riceve il foglio di via anche da Paola di Benedetto e Francesca Cipriani. Jonathan e Amaurys fanno il nome di Rosa Perrotta per mancanza di empatia. Marco Ferri vota Chiara Nasti per uno scazzo avuto in albergo, al contrario, la fashion blogger replica con Alessia Mancini (“mi hanno riferito certe cose, sparla alle spalle, non è sincera”) ma ne ha anche per Marco: “Lui non lo nomino perché tanto il gruppo ha già capito che è un paraculo. Fa battute che non dovrebbe, io ho un fidanzato a casa”. Non arriva a dargli dello “scostumato” ma poco ci manca. La Mancini è inviperita. Il satellite sta per cadere ma insiste per parlare perché non vuole dare una settimana di vantaggio alla rivale (dimostrando di conoscere bene i meccanismi dei reality): “Eh no, Alessia, la prossima settimana sarà troppo tardi. Non è giusto. Devo dire una cosa breve adesso. Abbiamo litigato perché lei fa la principessina, servita e riverita e invece qui c’è bisogno di gente che lavora. Ma poi ci siamo chiarite”. Non abbastanza a quanto pare. La combattiva Alessia Mancini non ha convinto neppure Craig Warwick che la vota.

La prima lite dell’Isola dei Famosi, in diretta tv, è appannaggio dei due sensitivi Giucas Casella e Craig Warwick. Casella che si è distinto per la gara di pipì con un cubano alto due metri, ovvero Amaurys, nomina: “Crecker QUELLO CHE PARLA CON GLI ANGELI”, sarebbe Craig che si incavola: “non fare il cretino, hai 68 anni. Sei invidioso”. Giucas replica stizzito: “Invidioso? Ma sei fuori di testa?”. Il primo nome è appunto Marco e il secondo è Eva, scelta dal leader della settimana Francesco Monte.

La prima notte sull’isola del mejor è iniziata bene per Monte: “Sono il leader della settimana, anche se di natura non sono io il leader, ma mi sento bene”, Jonathan ringrazia chiunque per essere lì e non sull’isola dei peggiori: “Sono grato, grato, grato”. Marco Ferri continua a rimuginare sulla nomination mentre Filippo Nardi si dice soddisfatto. Per ora.

Altra musica sull’isola del pejor. Giucas e Craig si abbracciano e fanno pace. Casella sostiene che non voleva offenderlo e promette che imparerà il suo nome e non sbaglierà più. La Cipriani prosegue nella recita della svampita, mentre Franco è animato da intenti bellicosi: “Sarà tosta come prima settimana, ma voglio vincere. Voglio vincere una cosa nella mia vita”. Benvenuti all’Isola dei Famosi (e non).