Diego Matias nascerà a marzo, Maradona diventa nonno

Diego Armando Maradona jr, ospite di Barbara D’Urso a DomenicaLive ha rivelato che a fine marzo il Pibe de oro diventerà nonno: “Sarà maschio e lo chiameremo Diego Matias”. Il figlio di Cristiana Sinagra e Maradona, che lo ha riconosciuto solo quando aveva 30 anni, ha aggiunto alcuni particolari: “Un mese prima di scoprire la bella notizia, mia moglie Nunzia ed io eravamo a cena con papà e le disse "secondo me sei incinta", io non gli diedi retta e invece aveva ragione. Quando gli abbiamo detto che stava per diventare nonno, ha chiesto di chiamarlo Diego. Però ci ha lasciato liberi di scegliere il secondo nome”.

Diego Armando jr non ha il carattere esuberante del celeberrimo padre e neppure il talento calcistico ma fa del garbo e dell’educazione i suoi punti di forza: “Sono molto legato a Jana (la terza figlia femmina riconosciuta da poco, ndr), mentre non ho rapporti con Dalma e Giannina pertanto non voglio entrare in merito alla decisione di mio padre di non andare al matrimonio di mia sorella Dalma ma credo che alla fine cambierà idea”. Maradona si rifiuta di portare la figlia all’altare perché non ha invitato la fidanzata Rocio: “Se non va lei, non vado nemmeno io”. Ma non sarebbe l’unico motivo. Da mesi, infatti, è scontro aperto sui soldi: l’argentino accusa la moglie e le figlie di aver sottratto due milioni di euro da un conto corrente. Ferma la replica di Giannina: “Perdonerò anche questa a mio padre. Ho perdonato cose peggiori”.