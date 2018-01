90 Special, tra Red Ronnie e Nicola Savino scoppia la guerra dei video

Botta e risposta tra Red Ronnie e Nicola Savino. Tema del contendere i video e le interviste di Jovanotti mandati in onda dal presentatore durante la prima puntata di “90 Special, che ne sanno i 2000”, il programma del mercoledì sera su Italia1. Dal suo profilo Twitter, Red Ronnie, giornalista e produttore Tv molto famoso negli anni ’80 e attualmente alla guida del programma sul web “Roxy Bar TV, ha fatto sapere che quei filmati non potevano essere utilizzati: “Segnalo @NicoSavi che i video con @lorenzojova utilizzati a @90SpecialIT sono di mia proprietà. Mediaset non ha i diritti di utilizzarli (a parte che sono degli anni 80). Non è colpa tua ma evita nelle prossime puntate di attingere video da #BeBopaLula”. Nel tweet mostra anche gli RVM incriminati.

Segnalo @NicoSavi che i video con @lorenzojova utilizzati @90SpecialIT sono di mia proprietà. Mediaset non ha i diritti di utilizzarli (a parte che sono degli anni 80). Non è colpa tua ma evita nelle prossime puntate di attingere video da #BeBopaLula. pic.twitter.com/ROxzeJXcd3 — Red Ronnie (@RedRonnie) 20 gennaio 2018

Molti utenti lo hanno accusato di volersi fare pubblicità alle spalle di Savino, altri lo hanno invitato a tornare “nella tomba dove tu stesso ti sei seppellito”, altri ancora hanno trovato inopportuno che rendesse pubblico il “furto” di immagini: “Bastava un messaggio in privato”. C’è anche chi si schiera con il rosso Ronnie e accusa “90Special” di pressapochismo e improvvisazione visto che i filmati su Jovanotti risalgono agli anni ’80 e le Lollipop sono del 2001. Al tweet di Red Ronnie ha risposto direttamente anche Nicola Savino: “Non lo sapevo, appunto”. Elogi e critiche anche per il ragazzo di Via Massena.