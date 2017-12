"Spero che Al Bano cambi idea e che non smetta l’anno prossimo. Magari l’ha detto in un momento di stanchezza e poi cambia idea". Romina Power riaccende la speranza dei fan ospite di Eleonora Daniele a Il Sabato Italiano (Rai1).

"Sai quante volte ha cantato nell’ultima tournée? – ha commentato la Power – ma non lo costringerei mai se è stanco". L'addio alle scene è arrivato dopo un anno di successi ma anche di momenti difficili, come il doppio infarto che ha colpito Al Bano prima del concerto del Natale scorso. "È stata una brutta annata per lui questa, varie cose gli sono successe. Ma adesso – ha concluso - sta meglio, sta bene".

Un anno che ha visto Al Bano e Romina tornare a cantare insieme, tanto che in molti hanno pensato che potesse riaccendersi la passione tra i due. "Chiaramente ad Al Bano (legato a Loredana Lecciso, con cui ha due figli, ndr) voglio bene, forse ho sbagliato a dire 'ti amo, lo amo', però è un volersi bene che c’era sempre e ci sarà sempre. Questo volevo dire". C'è anche un piccolo alibi "linguistico": "'Love' in italiano si traduce in 'amore'", ha spiegato la Power. Ma in inglese, ha aggiunto, "non c’è una differenza tra dire ti amo e ti voglio bene, love è solo love". E sorridendo ha aggiunto: "Ma poi è bello che al giorno d’oggi ci sia una polemica per qualcuno che dice di voler bene a una persona con tutto quello che succede nel mondo. Magari fossero tutte queste le polemiche del mondo".