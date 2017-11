Era il front man degli East 17, boy band di culto negli anni '90 rivale dei Take That. Oggi Brian Harvey è agli arresti. Il cantante è stato fermato a Londra per aver diffuso calunnie su Twitter. Ad annunciarlo un portavoce della Metropolitan Police di Londra che ha spiegato che l'ex stella degli East 17, oggi 43enne, è stato arrestato ieri perché sospettato di aver messo in atto comunicazioni calunniose dal suo account Twitter.