Frizzi ancora in ospedale. Gerry Scotti: "Forza amico mio"

Dopo l'ischemia che lo ha colpito lunedì scorso mentre registrava una puntata de "L'eredità" negli studi Rai, Fabrizio Frizzi è ancora ricoverato presso il Policlinico Umberto I per accertamenti. Il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, parla delle condizioni del conduttore assicurando che "sta meglio, è riuscito anche ad alzarsi e a passeggiare un pochino nel reparto in cui è ricoverato". In ogni caso la Rai ha sospeso la messa in onda della trasmissione fino a domani. Nel frattempo si susseguono i messaggi di auguri e vicinanza al popolare conduttore. L'ultimo quello di Gerry Scotti che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae con Frizzi e gli dice "Forza amico mio".