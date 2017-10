Del Noce contro Benedetta Parodi: non può fare tv

Una stroncatura senza possibilità di appello: Fabrizio Del Noce, dirigente di una Rai dei tempi migliori ha bocciato l'esordio delle sorelle Parodi a Domenica In affermando che Benedetta "Non può fare tv".

«Una trasmissione a dir poco deprimente. Mi vergogno di essere stato direttore di Rai Uno», così Del Noce che boccia senza mezze misure la nuova Domenica In condotta dalle sorelle Parodi. «Sono pensionato - afferma - vivo in Portogallo e di tanto in tanto mi sintonizzo su Rai Uno. Guardando Domenica In mi è venuto un attacco di bile, e lo dico prima degli ascolti. Una trasmissione senza capo nè coda, senza un filo logico, senza idee. Poi la conduzione... Se Cristina è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà... Fa male al cuore - prosegue Del Noce - dopo aver diretto Rai Uno per tanti anni, vederla ridotta così».

«Spero che con Angelo Teodoli cambi qualcosa - continua Del Noce, riferendosi alla nomina del nuovo direttore di Rai 1- È stato il mio braccio destro per sette anni e ne conosco il valore. Mi auguro che resista alle pressioni perché sul direttore di Rai Uno ce ne sono tante. La rete è la cassa della Rai, per la pubblicità e per gli stipendi dei dipendenti. Vedo che programmi che si sperimentano adesso, anche in prima serata, al sabato fanno l’11%. Quando ero io direttore la soglia di tranquillità era il 18%. Se facevano meno venivano chiusi in anticipo».