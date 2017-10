Ancora un flop di Fabio Fazio triplicato dal Grande Fratello

Ancora un grande flop per Fabio Fazio, nonostante il suo programma fosse arrivato dopo la partita dell' Italia. Le ultime cifre dello share sono impietose: Che fuori tempo che fa, lunedì sera in seconda serata su Rai1, ha raggranellato la miseria del 9,1% di share. Cifre ridicole, soprattutto in considerazione del fatto che la decisiva partita dell nazionale contro l'Albania ha fatto da traino al programma. Sotto al 10%, dunque. Roba da brividi, per Fazio e per una Rai che ha strapagato il conduttore e stravolto i palinsesti pur di "pomparlo". Per capirsi, lo share della nazionale lunedì sera aveva superato il 30 per cento. Ma non è tutto. Per inquadrare il disastro si pensi che il Grande Fratello Vip ha triplicato lo share di Fazio; e ancora, a mezzanotte e 12 minuti Rai 1, in termini di ascolto, è finita sotto a Italia 1. Cifre che mettono in discussione non solo il conduttore, ma tutta Viale Mazzini.