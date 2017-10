Marco Predolin non ci sta ed è pronto a incatenarsi davanti a Cinecittà. Il conduttore ha annunciato con un video su Instagram che questa sera si presenterà negli studi del Grande Fratello Vip nonostante l'espulsione. "Sono qui con Laura (la compagna, ndr). Dato che siamo molto inc... per la mia espulsione ingiusta, stiamo andando a Roma. Siamo sul Frecciarossa. Stasera ci presenteremo e ci legheremo ai cancelli di Cinecittà a protestare. Non sappiamo ancora, per ora non ci hanno ancora convocato in studio. Però noi ci stiamo muovendo. Stasera seguiteci perché secondo me vedrete due pazzi che entrano in studio".

Un post condiviso da Marco Maria Predolin (@predolinofficiale) in data: 9 Ott 2017 alle ore 05:56 PDT

Per regolamento i concorrenti squalificati non possono far rientro nello studio del reality di Canale 5. Chissà se Predolin tenterà il clamoroso blitz nella casa più spiata d'Italia.