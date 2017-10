Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez insulta Simona Izzo. Adesso è a rischio espulsione

Querela in arrivo per Jeremias Rodriguez? Ricky Tognazzi è sceso in campo contro il concorrente del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e in difesa della moglie dopo le ultime inaudite e vergognose esternazioni. Come si po' tacere davanti all’ennesima aggressione verbale di Jeremias a Simona Izzo? Baby Rodriguez, rivolto a Luca Onestini, ha detto: "Lei mi ha toccato su cose personali, mi ha ferito, io ho detto che è vecchia, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, avrei potuto dire depressa di merda che prende psicofarmaci per vivere, per alzarsi la mattina e per fare un sorriso". Non solo non ha avuto il coraggio di dirglielo in faccia, ma ha offeso tutti coloro che soffrono e combattono contro il male oscuro, come lo chiamava lo scrittore Giuseppe Berto. E se pure fosse vero che la Izzo è depressa, non c’è traccia di comprensione, di pietas umana nelle parole del 28enne che ha pure rivelato di essere stato depresso.



Questa volta Ricky Tognazzi non ci sta e dai profili social fa sapere: "Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro questo diffamatore violento e volgare. Io e l’avvocato l’aspettiamo fuori. Simona lo chiamerebbe razzismo anagrafico. È un attacco discriminatorio contro tutte le donne!".

Sui social la bufera scoppia subito e in campo scendono anche il giornalista Davide Di Maggio e Selvaggia Lucarelli che su Facebook se la prende con Alfonso Signorini e sottolinea: "Signorì, è una malattia pure la depressione. Mò come l’annacqui la cosa che non c’è più Predolin da usare come pungiball per distrarre tutti dal fratello di? Mi sa che a questo giro ti tocca cazziarlo. Promettendo copertina di Chi riparatoria con le sorelle, ovvio".

La regista-scrittrice sarà anche un fiume di parole in piena come quello dei Jalisse (forse di più), conoscerà alla perfezione i meccanismi televisivi senza cadere mai nell’errore di dimenticarsi delle telecamere, ma ha uno spessore morale, culturale e intellettuale che gli ospiti del Grande Fratello Vip possono solo accompagnare. Non dileggiare e ignorare. Come ha fatto anche la pallavolista Veronica Angeloni. Ha battuto un colpo di vita per offendere la Izzo sbraitando: "Questa ce lo mette nel c… a tutti. Vincerà lei". Infatti è in nomination. Se lunedì sera dovesse essere eliminata, a spiare la casa resterà solo Belen Rodriguez. Non citata a casa l’argentina. Il fratello Jeremias si è costruito il personaggio "no all’ipocrisia" ma non convince nessuno. È inviso alla maggior parte del pubblico e la Belen nazionalpopolare (presto entrerà nella casa del GFVIP per fare una sorpresa ai fratelli) si sta dando da fare per alzare le sue quotazioni.

Su Instagram scrive: “Leggo titoli assurdi e allora vi dico la mia. Quelli che sono al GF saranno sicuramente più attenti a quello che diranno anche perché conoscono la televisione e sanno cosa è ben visto da fuori e cosa no. Faccio una domanda e vorrei sincerità! Nella vostra vita quotidiana non vi arrabbiate mai con nessuno e lo riempite di parolacce? Con un amico, un parente, in mezzo al traffico? E se state con qualcuno in confidenza e avete avuto dei problemi con qualcuno, non dite un brutto pensiero al riguardo o una brutta parola? Non avete mai perso le staffe? Se aveste una telecamera al collo ne vedremo delle belle! Siamo fatti di chiaroscuri e chi davanti alle telecamere non sclera mai sta recitando. Jeremias è così anche a casa. La parola violenza è complessa e va compresa in tutto il suo significato”. L’accorata difesa, la seconda in pochi giorni, peggiora la situazione. Perché, cara Belen, tutti ci arrabbiamo ma in pochi offendiamo ripetutamente in modo sguaiato, rozzo e scurrile una persona per futili motivi, in pochi la colpiamo nel punto debole (“sei vecchia, vecchia” inferto come più e più coltellate) e poi l’abbracciamo, le piangiamo sulla spalla e ne ascoltiamo i consigli.

Intanto Marco Predolin, che ha chiesto di essere riammesso al gioco, è stato buttato fuori per una bestemmia (meritava di uscire per altri motivi ma tant’è) ora però non deve essere l’agnello sacrificale sull’altare di Alfonso Signorini. L’opinionista ha giustamente catechizzato la ciuccia Giulia De Lellis e ora non può prendere posizione. Lui che dopo appena 24 ore di GF Vip aveva usato parole appiccicose come un miele scaduto per elogiare Jeremias e Cecilia Rodriguez. Pazienza, se Belen gli darà uno scoop in meno. Giusto per non far passare il concetto che si applicano 10 pesi e 10 misure.

Per quanto riguarda il resto della varia umanità: Luca Onestini dà della “pezzente” a Soleil: “sono l’unico che non ha ricevuto nemmeno uno striscione d’incoraggiamento e spendili questi soldi. Comincio a pensare di essere single”. Non sa quanto ha ragione! Lo scoprirà lunedì sera in diretta: la riservata Soleil ha chiesto e ottenuto di entrare in casa e di lasciarlo pubblicamente con picco di share. Lorenzo Flaherty continua a non esser pervenuto. Garbato, ma guizzante come un pesce rosso morto. Daniele Bossari è sempre più basito da chi lo circonda, Gianluca Impastato sopravvive pensando alle strategie e Malgioglio fa il Malgioglio.