Grande Fratello Vip: Predolin bestemmia, annullato il televoto Bossari-Di Pietro

Colpo di scena nella quarta puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5. Il televoto tra Daniele Bossari e Carmen Di Pietro potrebbe essere annullato. Sarebbe in arrivo la squalifica per Marco Predolin, il più detestato dal pubblico. L’ex conduttore ha collezionato una figuraccia dietro l’altra dimostrandosi persona priva di spessore etico e morale. Seduto al tavolo da cucina insieme a Luca Onestini, Ignazio Moser e Gianluca Impastato, ha bestemmiato: “Mannaggia la M…”.

Inequivocabile. Il video è stato postato da centinaia di utenti su Twitter e Facebook. Il Grande Fratello in passato ha dimostrato tolleranza zero verso episodi simili e ci si aspetta che mantenga lo stesso rigore. Ma la bestemmia è solo l’ultima pessima esternazione di Marco Predolin. Finora si è sempre distinto per un linguaggio scurrile e omofobo. Ai compagni d’avventura, colpevoli di assecondarlo con una passività degna di un coniglio, ha detto: “Mettiamolo al rogo come Giovanna D'Arco” riferendosi a Malgioglio. Frasi disgustose come quelle di Giulia De Lellis, la donna che non legge nemmeno Topolino ma che ama scrivere (la furbissima Simona Izzo le ha detto: “Ma come pretendi di scrivere?”). Sembra che stasera anche l’ex corteggiatrice sarà redarguita. Sarebbe ora.

Tornando al gallo cedrone Predolin, la sua è stata una settimana da brividi. Prima della bestemmia ha commesso un gesto da denuncia nei confronti di Carmen Di Pietro. Durante la fase di preparazione per il busto, ha toccato le parti intime della showgirl passando la mano tra le gambe. Orgoglioso di se stesso si è messo a ridere. Un atto molesto che ha raggelato la Di Pietro e alcune donne presenti. Stupisce e fa male che nessuno degli uomini presenti Luca Onestini, Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty (Bossari non c’era per rispetto della moglie Filippa) non gli abbia mollato un meritatissimo schiaffone. Non pago di un gesto tanto orrendo quanto umiliante, ha istigato i compagni a mettere la farina nel piatto di Daniele Bossari per «vedere se il deficiente mente o è davvero celiaco». Lo “scherzo” ha raccolto le solite insulse risatine ma non il via libera degli abitanti della casa riconoscendo che esiste un limite alla stupidità umana. Finita qui? No, il “viscido vecchio”, come ormai lo ha soprannominato il pubblico, ha rivelato tutto sulla stanza segreta e ha continuato a farlo anche dopo il richiamo in confessionale. Avrebbe perfino rivelato che nel suo contratto erano garantite 5 settimane di permanenza (e potrebbe essere vero considerando che gode dell’immunità). Non esattamente un’aquila che vola alto, Predolin. Il popolo del web è sul piede di guerra ed esige un provvedimento pari alla squalifica di Clemente Russo un anno fa (per le offese alle donne e alla Ventura, ndr). In molti si aspettano l’annullamento del televoto e l’uscita immediata di Predolin dal Grande Fratello Vip. A beneficio di Carmen Di Pietro e Daniele Bossari, amatissimi dal pubblico seppur per motivi diversi. L’alter ego di Predolin non è un “bomber” e non nasconde di non esserlo, non è un vip generato dal nulla cosmico della nostra tv e non gli piacerebbe esserlo. È reale e consistente, fin troppo educato per questa banda di allegri cialtroni.

L’altra questione sarà capire se in casa c’è davvero un cellulare come sembra da alcune frasi di Jeremias e da alcune interferenze. Sembra che sia in mano a una donna. Chi? Lo scopriremo stasera al Grande Fratello Vip.