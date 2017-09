Miss Italia 2017 è la bionda Alice Rachele Arlanch

Miss Italia 2017 è la numero 7: Alice Rachele Arlanch 21 anni, di Vallarsa - paesino di 14 abitanti in Trentino Alto Adige, studentessa di giurisprudenza. Bionda, occhi verdi ha battuto, nell'ultimo scontro a due, la numero 29 Laura Codén di Feltre in provincia di Belluno, 19 anni, appena diplomata al liceo scientifico. Samira Lui, bellissima ragazza di colore, (la numero 28) è la terza classificata.

#MissItalia 2017 Alice Rachele Arlanch dal Trentino Alto Adige https://t.co/1DIjhOCgqo — Miss Italia (@_MissItalia) 9 settembre 2017

Miss italia 2016, Rachele Risaliti, ha ceduto emozionata lo scettro e corona a colei che per il prossimo anno porterà nel mondo la bellezza italiana.

Erano trenta le bellezze arrivate in finale. Francesco Facchinetti, alla guida della kermesse per il secondo anno consecutivo, ha portato la sua freschezza e la sua ironia per ringiovanire il format che ormai è un pilastro della tv italiana. La volontà di cambiamento arrivava proprio dalla patron Patrizia Mirigliani: "Facchinetti ha tirato fuori il lato ironico del concorso e anche di me stessa. Prima ero paludata in una forma istituzionale, oggi invece vorrei trovare il modo di raccontare una patron ironica e al passo coi tempi e un concorso moderno".

Oltre al pubblico da casa, a giudicare la miss è stata una giuria composta da Christian De Sica, Gabriel Garko, Nino Frassica, Manuela Arcuri e Francesca Chillemi. Ma, anche sotto questo punto di vista, c'è stata una novità: una giuria social ha valutato la ragazze nel modo in cui sono messe in gioco sui social network.

Miss Italia è stata quindi eletta in modo assolutamente democratico, visto che per questa edizione non c'è stata più divisione con le taglie curvy e le miss hanno gareggiato tutte insieme. Non solo.

Emozionante l'intervento dell'ex Miss Romagna, Gessica Notaro, sfregiata dall'acido dall'ex compagno intervenuta in trasmissione per testimoniare le terribili conseguenze di un amore malato.