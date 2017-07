Record di ascolti per il Trono di Spade 7. In 570mila per il primo episodio

"L'inverno è arrivato", ma la settima stagione de "Il Trono di Spade" non ne ha risentito. Tutt'altro. Il debutto su Sky Atlantic ha fatto registrare ascolti record. Il primo episodio sottotitolato è stato trasmesso in contemporanea USA nella notte tra domenica e lunedì. Alle 3 di notte è stata registrata una media di quasi 230mila appassionati (dati Auditel, Live+Vosdal) per seguire l’attesissimo debutto, con lo share del 15,1%, che ha fatto di Sky Atlantic HD il canale più visto in Italia durante la messa in onda notturna del primo episodio.

L’episodio è stato trasmesso anche ieri sera (17 luglio) alle 22.15, portando così il totale dell’audience del primo episodio a 570 mila spettatori medi complessivi, in crescita del 47% rispetto al primo episodio della sesta stagione, andato in onda il 25 aprile dello scorso anno.

Un successo di ascolti che si somma a un vero e proprio weekend da record, con un tutto esaurito al Castello Sforzesco di Milano (nella foto) per il weekend interamente dedicato a Il Trono di Spade. Nelle giornate di sabato e domenica si sono registrate infatti quasi 25mila persone presenti, con oltre duemila persone alle 3 di notte per la visione collettiva, in contemporanea con gli Stati Uniti, del primo episodio.

L'attesa degli appassionati, per questa nuova stagione che "sorpassa" la saga ideata dallo scrittore statunitense George R. R.Martin, è stata senz'altra ripagata. Già dalla prima puntata i nodi iniziano ad arrivare al pettine, facendo presagire un finale epico. Con le donne sempre più in primo piano rispetto agli uomini. Arya e Sansa, Sansa e Daenerys, sono loro che muoveranno i fili di Westeros, sempre più spietate e determinate ad eliminare i loro nemici. Perché "al gioco del trono si vince o si muore". Alternative non ci sono.