Colpo di scena Temptation Island 2017, Ruben perdona Francesca

Quella che sembrava essere la coppia destinata a scoppiare, in barba a tutte le previsioni invece ha resistito. Colpo di scena a "Temptation Island", il reality che mette a dura prova la fedeltà. Ruben e Francesca starebbero ancora insieme e la prova regina arriverebbe dai profili social della coppia adesso che le registrazioni del programma sono finite. A destare il sospetto che per i fidanzati il finale, nonostante i dubbi di lei (e la polemica social), sia stato lieto, è un like che Francesca ha messo a un video postato da Ruben e tratto dall'ultimo falò andato in onda, commentato dal compagno d'avventura Nicola Panico che gli ha detto: "Sei un uomo con le palle"

Un post condiviso da Ruben Invernizzi (@rubeninvernizzi) in data: 5 Lug 2017

Eppure i fan erano pronti a giurare il contrario, specialmente dopo le continue affermazioni, poco eleganti, di Francesca sul compagno: "Non mi regala emozioni", "Vorrei che fosse diverso" e ancora "Non mi ci vedo a passare una vita con lui, mi viene l'ansia solo a pensarci". Ma quella che più di ogni altra frase ha colpito l'ego e l'orgoglio di Ruben è stata "Non voglio passare per una polla che sta con un pollo". Parole che hanno mandato fuori di testa non solo il fidanzato ma hanno anche scatenato il popolo del web che, in poco tempo, ha creato una vera e propria community su Facebook a sostegno di Ruben.

Nei giorni di "tempesta", quando sembrava che la fine della coppia friulana sarebbe arrivata presto, era anche circolata la notizia di una possibile partecipazione di Ruben sul trono di "Uomini e Donne" nel prossimo autunno. In queste ore invece il colpo di scena: i due sarebbero ancora fidanzati. Cosa sarà successo sull'isola di "Temptation Island"? Sui social Ruben interagisce contro chi insulta la sua donna: un comportamento non proprio da ex ma piuttosto da attuale fidanzato.