È la Giornata mondiale del bacio: quello tra Fedez e Ferragni è il più popolare del 2017

Si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del bacio, il World Kiss Day, nato il 6 luglio 1990 per celebrare uno dei gesti più universali che esistano. Il bacio che più di tutti ha appassionato gli italiani sui social in questa prima parte del 2017 è stato quello tra Fedez e Chiara Ferragni in occasione del concerto-evento del cantante all'Arena di Verona, durante il quale il rapper ha chiesto la mano della fashion blogger davanti a tutti (69%). Medaglia d'argento per il bacio fra Max Biaggi e Bianca Atzei il giorno in cui l'ex motociclista è stato dimesso dall'ospedale dopo una brutta caduta (58%). Sul terzo gradino del podio il bacio-scoop dell'estate fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri (56%). É quanto emerge da una ricerca di Baci Perugina condotta su circa 8000 italiani, uomini e donne tra i 18 e i 65 anni.

Facile immaginare perché il bacio tra Fedez e Ferragni sia diventato così popolare, dato il loro grande seguito sui social. La location, poi, ha fatto fantasticare tantissime coppie. Lo scatto che immortala l'ex motociclista che bacia la cantante su un letto d'ospedale ha fatto invece il giro del web perché "rappresenta la purezza dell'amore che va oltre le difficoltà", mentre il recente bacio fra Ambra e il ct della Juve all?Argentario è piaciuto perchè passionale e sfrontato, tipico degli amori appena sbocciati.

Al quarto posto si trova una delle coppie più in vista del Regno Unito, quella composta da Pippa Middleton e James Matthews. Il momento di tenerezza fra la sorella di Kate e il marito ha fatto emozionare tutti quelli che sognano delle nozze da favola (47%). Seguono due fra le coppie più celebri del web: Andrea Iannone e Belen Rodriguez e Alvaro Morata e Alice Campello. I baci tra il motociclista e la showgirl argentina sono considerati i più focosi del web (42%). Invece la foto del bacio da sogno in barca a Venezia fra il calciatore del Real Madrid e la modella e blogger dopo il matrimonio ha fatto sognare per la cornice romantica da favola (40%).

A completare la classifica dei 10 baci più popolari sui social quello fra Tom Brady e Gisele Bundchen per celebrare la vittoria del Superbowl (37%) e poi quello fra Justin Timberlake e Jessica Biel (35%) alla cerimonia degli Oscar subito dopo la performance del cantante. Al nono posto c'è il bacio fra Raz Degan e Paola Barale durante l'ultima Isola dei Famosi (31%), chiudono quelli fra il modello Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci, ancor più apprezzati dai follower quando è presente il piccolo Nathan Leone (28%).