Francesco Gabbani presenta Magellano: "Viaggio verso l'ignoto"

Si intitola "Magellano" l'atteso nuovo album firmato Francesco Gabbani in uscita in questi giorni. Nove tracce inedite tra cui anche quell'Occidentali's Karma, brano vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, che spopola ormai da tre mesi in tutte le radio e non solo. "È un album che racchiude diversi brani scritti nel corso del 2016 - ci ha detto Gabbani - una serie di punti di osservazione sulla realtà che ci circonda e che stiamo vivendo”.

E che porta il nome di un grande esploratore, perché questo titolo?

"La scelta di intitolarlo Magellano, di dedicarlo a questa grande figura storica di viaggiatore ed esploratore rappresenta un po' la voglia e il coraggio di andare oltre quelle che sono le nostre certezze di oggi. La voglia di addentrarsi verso l'ignoto che è dentro e fuori da noi"

Il video di "Occidentali's karma" in meno di tre mesi on line ha superato i 100 milioni di visualizzazioni

"Impressiona constatare il fatto che una canzone dopo avergli dato il via intraprenda una vita autonoma…"

Merito anche delle tante parodie nate: le auto, i meridionali, la mamma… raramente si vedono tante parodie di una canzone su tanti temi diversi

"Quando ho visto il proliferare di tutte queste parodie mi sono reso conto che la canzone aveva colpito in maniera trasversale tante persone diverse”.

Visualizzazioni a parte, il suo successo è stato accompagnato da un coro pressoché unanime di consensi da parte anche di molti addetti ai lavori e di diversi suoi colleghi

"Che dire, avere avuto tante gratificazioni e apprezzamenti mi fa un gran piacere, ripeto quello che mi rende felice è soprattutto la trasversalità di questo brano che ha colpito un po' tutti, e questo non me l'aspettavo"

Rappresenterà la nostra musica alla finale dell'Eurovision Song Contest il 13 maggio a Kiev, anche qui i primi feedback sono più che positivi, c’è chi addirittura la considera tra i favoriti. Che approccio avrà a questa kermesse?

"Il mio approccio sarà sempre lo stesso, con molta naturalità non cercherò escamotage particolari per stupire il pubblico internazionale"

Ha sempre dichiarato che il successo non ha cambiato il suo modo di essere, di essere rimasto saldamente con i piedi per terra, in questo continuare a lavorare con suo fratello la ha aiutata?

"Condividere un momento così bello di tante gratificazioni con qualcuno che fa parte della tua sfera familiare è sicuramente un valore aggiunto"