Gianni Boncompagni, l’ultimo scandalo

In principio è stata Ambra Angiolini che con un post su Instagram ha salutato così Gianni Boncompagni: «Se n’è andato il giorno di Pasqua... è stato un genio anche nel salutarci...», ma l’uomo che le sussurrava all’orecchio ai tempi di «Non è la Rai» non si è fermato lì. La sua figura di pigmalione, innovatore del piccolo schermo, sia in Rai che in Mediaset, tempo scaduto ha conquistato la ribalta dei social. Il genio del costume tricolore si è ritrovato suo malgrado al centro di un’animata diatriba a colpi di post.

È stata la giornalista del Tg1, Barbara Carfagna, a lancare la bomba e a innescare il vortice del botta e risposta con una considerazione - volutamente aperta a diverse interpretazioni - sul suo profilo Facebook. «Come cambia il racconto a seconda di chi si parla. Tutti amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. Io me lo ricordo a qualche festa in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, perfino nella Tv di Stato. Una di queste amate e piazzate era Isabella Ferrari, 16 anni, qui insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi (nella foto che accompagna il post ci sono Boncompagni, la Ferrari e Travaglio, ndr). Lei e la Gerini considerate due miracolate per averlo avuto accanto, una oggi è pure sofisticata intellettuale in teatro con Travaglio... perché alla fine questo è l'esito di un comportamento oggi condannato, negli anni ’80». Boom! I like raggiungono quota 217 in pochissimo tempo, le condivisioni sono 41 e i commenti 96, divisi tra chi le dà ragione e chi invece le dà torto. A seconda che nelle sue parole leggano una sorta di condanna del modo di fare smaliziato di «Bonco» (le danno dell’invidiosa, a lei che all'epoca aveva passato senza farle le selezioni per entrare a "Non è la Rai") e delle due signore apertamente nominate oppure una difesa del comportamento di Berlusconi quando era presidente del Consiglio (le ricordano che un conto è fare spettacolo, un conto rappresentare le istituzioni). Così la polemica inizia a montare e...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI