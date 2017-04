Ballando con le stelle, ecco i semifinalisti: a sorpresa pure la Parietti e la De Sio

Colpi di scena e ancora polemiche. L'ottava puntata di "Ballando con le stelle" tra emozioni e piroette va avanti fino a notte fonda e decreta gli otto semifinalisti del dance show di Raiuno che si concluderà il 29 aprile. Alba Parietti, Oney Tapia, Fabio Basile, Xenia e Martina Stella (ripescata) sono i primi semifinalisti: per loro ci sarà una mini-sfida e il migliore prenderà 100 punti e andrà direttamente in finale. In semifinale poi approdano anche Giuliana De Sio (a sorpresa e non senza discussioni fra i giurati), Simone Montedoro e Antonio Palmese.

Scontro fra i giurati su Giuliana De Sio

Abito nero e maxi spacco, Giuliana De Sio in versione sexy danza una rumba con il suo ballerino nella sfida contro Fausto Leali. La performance piace ai giurati che le fanno i complimenti tranne la Lucarelli che polemizza: "Non è mica è diventata Heather Parisi". La concorrente attacca: "Durante il televoto forse queste cose non si possono dire. È molto scorretta questa cosa". Alla fine il televoto dà un'altra chance a Palmese, Montedoro, Castrogiovanni e alla De Sio che durante il tango apache si fa anche male a un piede con tanto di sangue in pista. "Per questo c'è la Bruzzone" scherzano in studio. La giuria assegna il tesoretto da 40 punti (conquistato da Claudio Lippi, ballerino per una notte della serata) alla De Sio che va approda in semifinale. La Lucarelli si infuria e polemizza con Carolyn Smith: "Hai scelto una persona che balla male". Concorda la criminologa Bruzzone: "Credo sia pericoloso far passare il messaggio che chi si lamenta passa".