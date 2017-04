Raz Degan in finale con Simone Susinna trionfa e conquista l'Isola dei Famosi 2017

Il vincitore dell'Isola dei Famosi 2017 è Raz Degan. Il pubblico premia l'israeliano e a festeggiarlo c'è anche la sua (ex) compagna Paola Barale che, a sorpresa, si fa trovare nell'auto che lo porta in studio poco prima del verdetto che lo incorona. L'ultimo televoto del reality sui naufraghi consacra l'attore, fin dall'inizio super favorito sui social. Quella che sembrava l'Isola delle donne affonda definitivamente nel corso dell'ultima puntata e il duello finale si consuma, dopo liti e polemiche, fra gli ultimi due protagonisti maschili di questa edizione, Raz Degan e Simone Susinna. I due nemici-amici, prima in guerra poi alleati e alla fine coalizzati che sembrano addirittura padre e figlio. In studio la conduttrice Alessia Marcuzzi e la sua opinionista Vladimir Luxuria lo ripetono più volte. E lo confermano anche le compagne: "Nell'ultima settimana Simone ha copiato Raz". E, secondo Nancy, è stato premiato fino all'ultimo per questo. Insomma fuori prima la pornostar Malena (che perde al televoto con il suo Simone) e si aggiudica il quinto posto, subito dopo la cantante napoletana che arriva quarta. Il super finalista (dopo aver superato brillantemente la terribile prova nella gabbia infuocata che gli garantisce "premio" immunità) è proprio Susinna. "Sono sbigottita come un gatto in autostrada con i fari puntati" commenta Luxuria di fronte a quel risultato. Raz se la batte con Eva al televoto e, naturalmente, è l'attrice a dover abbandonare il gioco. "Raz ha giocato benissimo, la sua è stata una bella isola" afferma poco prima del verdetto. E il pensiero è comune. Così il saggio insegnante dell'Honduras conduce in finale l'adepto ma stavolta l'allievo non supera il maestro.

Tensione in diretta

Non c'è speranza neppure nel corso dell'ultima puntata: fra i naufraghi l'armonia non regna nemmeno quando in Honduras il gruppo si restringe. Tornati dove tutto era cominciato (sull'Isola ribattezzata della Civiltà) Raz si "allea" con Simone e, mentre il trio delle donne (Nancy, Eva e Malena) si coalizza, l'israeliano ricomincia il suo isolamento dalle naufraghe che proprio non sopporta. La polemica (ennesima) esplode in diretta quando Degan ribadisce la falsità delle sue compagne, Eva sbotta e minaccia con rabbia: "Adesso basta, ti farò scrivere dal mio avvocato. Ti denuncio per diffamazione". E ancora: "Con noi sei stato cattivo". La conduttrice chiude l'audio e manda la pubblicità mentre Luxuria strilla: "Camomilla". Gli animi si calmano poco prima della prova e, alla fine, Eva pronta a tornare in studio bacia e abbraccia il finalista Raz.

Torna pure Spy Betta e "spoglia" la Marcuzzi

Dall'Honduras torna anche l'inviato dell'Isola, Stefano Bettarini. Applausi, baci e abbracci tra Spy-betta e la Marcuzzi che, alla fine, resta nuda mentre lui la solleva e la fa girare come una trottola. Luxuria lo provoca subito: "Ma il grande amore della tua vita non la saluti?". Il riferimento è a Dayane Mello (che, nel frattempo, non ha apprezzato il siparietto con la conduttrice). Lui ignora la domanda e finge problemi con il collegamento pur di non rispondere alla domanda.